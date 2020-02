Nutanix a nommé Massimo Collu au poste de Director, Channel – Southern Europe. Il remplace à ce poste Cyril Vanagt qui a pris la direction des activités channel et OEM au niveau EMEA depuis l’été. Massimo Collu rapporte directement à ce dernier ainsi qu’à Jonathan Gosselin, Senior Director of Sales pour la région Southern EMEA de Nutanix.

En prenant ses fonctions, Massimo Collu va s’atteler au développement, au renforcement et à l’adaptation des stratégies channel et OEM de Nutanix dans les pays de la région Sud Europe et de l’Afrique francophone. Il va notamment renforcer les équipes channel dédiées à la région sud EMEA.

Avant de rejoindre Nutanix, Massimo Collu a piloté et conçu les programmes partenaires de grandes entreprises technologiques, à l’échelle internationale. Il a notamment géré les équipes channel et les écosystèmes de partenaires de sociétés comme Sage, HPE, Adobe, Citrix ou encore Avid Technology.

« Massimo Collu est une pointure du Channel et c’est une aubaine pour Nutanix d’accueillir un talent aussi expérimenté que le sien pour piloter notre région Europe du Sud. Il va nous apporter ses solides connaissances en matière de développement et de management du channel à l’échelle internationale », indique dans un communiqué Cyril Vanagt, Senior Director Channel and OEM Sales EMEA. « Massimo va travailler directement sur le développement du channel en Europe du Sud et s’assurer que notre stratégie s’adapte parfaitement aux spécificités de chaque pays, tant en intensifiant les relations avec les partenaires qu’en renforçant nos équipes. »

Au cours d’une carrière de près de 30 ans Massimo Collu a acquis une grande expérience dans la gestion de partenaires, notamment en Europe du Sud. Il apporte également à Nutanix un savoir-faire dans le développement et la mise en place de stratégies partenaires structurées à long terme.

Massimo Collu est titulaire d’un diplôme en mathématiques et en informatique de l’université de Milan.