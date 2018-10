Vertiv, l’ancienne division datacenters d’Emerson Network Power, a nommé Joachim Fischer au poste de directeur commercial channel EMEA. Basé à Munich, celui-ci jouit d’une expérience significative en gestion des ventes indirectes, acquise dans son précédent poste de directeur général des ventes pour NEC en Allemagne, Autriche et Suisse, où il a dirigé des programmes de développement des canaux indirects.

Dans le cadre d’une stratégie plus globale, Joachim Fischer a pour mission de conduire la création d’un portefeuille de produits enrichi spécialement conçu pour le réseau indirect, ainsi qu’une politique commerciale attractive et une série de programmes et initiatives marketing visant à soutenir les revendeurs. En outre, il jouera un rôle essentiel dans le développement de nouveaux produits pour ce segment, mais aussi dans la promotion des solutions d’Edge Computing de Vertiv sur le marché.

« Nous travaillons activement à l’élargissement de notre proposition de valeur, ce qui inclut entre autres un portefeuille avancé de produits spécifiques à nos réseaux de distribution, des efforts conséquents dans le recrutement de revendeurs ainsi que dans le développement de programmes marketing dédiés à nos réseaux », détaille dans un communiqué Karsten Winther, vice-président en charge des ventes pour la zone EMEA. « Notre ambition est de nouer des partenariats basés sur la confiance et la croissance mutuelle avec nos distributeurs et revendeurs, dans le cadre d’une stratégie de commercialisation ambitieuse. Le marché offre d’incroyables perspectives qui, associées à l’expertise de Joachim dans la conduite de projets en partenariat avec notre réseau de distribution et nos nombreuses initiatives, nous offrent une nette marge de progression pour accroître notre attractivité auprès de nos partenaires, et ainsi consolider notre assise dans un secteur évolutif, dynamique et de plus en plus critique pour le marché. »