Lors de l’édition 2022 d’IT Partners, la rédaction a rencontré des acteurs du monde de l’IT. Cette année, Slimane Saadi, sales director chez Vertiv est venu évoquer sa relation avec les partenaires ainsi que ses ambitions pour ces derniers.

Vertiv que Slimane Saadi présente comme « l’infrastructure du datacenter » propose l’ensemble des équipements nécessaires au bon fonctionnement d’un centre de données. Le catalogue de l’équipementier comprendre, notamment, des onduleurs, des solutions de refroidissement et des solutions de gestion éléctrique.

Lors de cette interview, l’équipementier a tenu à rassurer ses partenaires, confrontés, comme dans de très nombreuses industries à une pénurie de matériels. « Aujourd’hui, ça va un peu mieux. (…) Les stocks se reconstituent », précise le responsable.

Slimane Saadi a également souligné à quel point le marché des datacenter de proximité a le vent en poupe. « Des PME et PMI et des grands comptes veulent conserver et sécuriser leurs données. (…) Notre mini datacenter est une solution tout en un, imaginée par notre R&D. Les partenaires peuvent proposer cette solution à des clients qui [en ce moment] sont en demande », souligne le responsable.

Vidéo publiée en partenariat avec la société Vertiv