Jusqu’à présent responsable des ventes et du channel pour les Amériques à la firme de Sunnyvale, Christian Alvarez monte de grande et se voit nommé responsable mondial du channel et de la distribution de Juniper Networks. Il remplace à ce poste Matt Hurley, qui a quitté la société en octobre 2017pour rejoindre OneLogin. Christian Alvarez compte plus de deux décennies d’expérience dans la gestion des ventes directes et indirectes sur le continent américain et à l’étranger. Il figure par ailleurs dans la liste établie par CRN des 50 responsables channel les plus influents aux Etats-Unis.

Christian Alvarez est entré au service de Juniper en 2015, date à laquelle il a pris en charge le poste de directeur de l’American Partner Organization. En 2017, il a été promu au poste de directeur senior en charge des partenaires américains ainsi que des ventes internes, à la distribution et aux administrations fédérales.

Avant cela, il était vice-président des ventes, du marketing et des opérations sur le terrain en Amérique latine de Cyan, un éditeur de solutions réseaux SDN acquis par Ciena en 2015. Il a également exercé les fonctions de directeur général senior pour Avaya en charge de l’Amérique et de responsable de la sécurité pour le groupe eLandia, fournisseur de solutions racheté par la société de matériel de communication Amper.