Absent du marché du WiFi, Juniper Networks vient d’élargir son offre et son partenariat avec Aerohive en concluant un accord de revente avec la firme de Milpitas. Cet accord permet à Juniper de fournir une solution unifiée de gestion de sites client et campus dans le cloud, depuis les commutateurs Ethernet jusqu’aux points d’accès sans fil prêts à l’emploi. Juniper Sky Enterprise s’intègre désormais aux API Cloud Services et au système de gestion de réseau HiveManager d’Aerohive afin fournir un seul environnement pour surveiller l’ensemble du réseau filaire et sans fil. La solution offre aux clients un déploiement dans le cloud public, le cloud privé ou sur site. « Alors que les clients basculent vers le multicloud, la solution unifiée filaire-sans fil de Juniper et d’Aerohive leur offre un choix flexible entre la gestion dans le cloud ou le déploiement en local », explique l’équipementier dans un document. Le portefeuille de points d’accès d’Aerohive comprend la nouvelle famille de points d’accès 802.11ax et les facteurs de forme, y compris les points d’accès intérieurs, extérieurs, industriels, muraux et enfichables 802.11ac.

Juniper introduit également une méthodologie de migration multicloud en 5 étapes pour les réseaux de sites clients et de campus. La démarche prend en compte l’architecture, les produits, les outils, les processus et les personnes. Elle incorpore les solutions multicloud de Juniper, ainsi que les services professionnels disponibles à chaque étape de cette transition.

Par ailleurs, la solution Contrail SD-WAN de la firme de Sunnyvale prend désormais en charge la mesure fine de qualité d’expérience applicative (AppQoE), permettant une visibilité accrue et une gestion dynamique de la performance des sessions applicatives. Plus de 3.700 applications seraient supportées, telles que Microsoft Outlook, Sharepoint et Skype Entreprise. Les clients peuvent ainsi ajuster eux même leur politique de routage applicatif en direction et en provenance des sites clients à l’aide de règles gérées depuis l’outil Contrail Service Orchestration.

La firme de Sunnyvale a également étendu la flexibilité et la haute disponibilité de l’architecture pour les sites clients et le WAN. En effet, les équipements Juniper de sites clients NFX Series et SRX Series supportent désormais la mise en cluster actif-actif, afin de doubler la connectivité et la fiabilité des sites les plus critiques dans n’importe quel type de contexte de connectivité WAN, par exemple, la connectivité LTE, Internet large bande ou MPLS classique.

Enfin, l’expansion du portefeuille de Juniper pour les réseaux campus comprend à présent le support de la technologie EVPN-VXLAN, permettant ainsi d’unifier les architectures pour datacenter et campus.

« Les améliorations de Campus et du SD-WAN annoncées permettent aux entreprises d’intégrer les meilleures pratiques du datacenter dans leurs campus, et donc de réaliser plus rapidement leur transition vers des environnements multicloud sécurisés et automatisés. La transition vers le multicloud n’a pas besoin d’être un processus long et fastidieux. Grâce à structure multicloud en 5 étapes, Juniper Networks fournit également aux entreprises les éléments clés qui faciliteront cette transition ainsi que les bonnes pratiques à chaque étape du processus », commente dans un communiqué Michael Bushong, vice-président Marketing Cloud et Entreprise chez Juniper Networks.