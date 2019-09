e va plus du côté des consommables chez HP. Trimestre après trimestre les ventes reculent. Or ces fournitures sont la vache à lait du fabricant. Un couperet vient de tomber. Après trois trimestres de baisse des revenus, baisse imputable en grande partie à ces consommables, le patron de la zone EMEA, Nick Lazaridis, vient d’être remercié par la firme de Palo Alto. « Nick Lazaridis quittera immédiatement HP », indique un communiqué transmis aux partenaires et consulté par The Register. « Mike Lazaridis a été un important dirigeant de la région EMEA et nous lui sommes reconnaissants de son soutien et de sa contribution. La remplaçante de Nick est Helena Herrero, directrice de HP Iberia, qui occupera par intérim la fonction de présidente d’HP EMEA. » On notera que cette dernière est Espagnole tout comme Enrique Lores, le remplaçant de Dion Weisler à la tête du fabricant.

En février, HP annonçait pour son premier trimestre 2019 décalé une baisse de 3% des revenus générés par les fournitures. Un recul entraîné par un effondrement des ventes de 9% dans la zone EMEA. Ce phénomène s’est reproduit à des niveaux différents les deux trimestres suivants.

Selon nos confrères, Nick Lazaridis et son équipe n’avaient pas prévu le ralentissement économique qui s’est matérialisé par une chute des ventes chez les principaux distributeurs européens, entraînant un gonflement des stocks coûteux à gérer. La forte présence d’un marché gris empêchait par ailleurs toute pression sur les revendeurs autorisés pour relancer les ventes.

Ce phénomène commene à inquiéter Wall Street. Analyste chez Bernstein, Toni Sacconaghi, a abaissé la notation de la société qui passe de « surperformance » à « performante » sur le marché, signifiant ainsi la société est désormais en phase avec ses concurrents, plutôt que de les surpasser. « Nous craignons que l’impression ne soit confrontée à de plus grands problèmes structurels liés au passage au numérique (les personnes imprimant moins) et à une pression accrue de la part des fournitures clonées / reconditionnées. En résumé, il est fort probable que l’imprimerie soit un « cube de glace en train de fondre « , en dépit des nombreux efforts déployés par HP pour améliorer son activité », explique Toni Sacconaghi dans un rapport publié par The Register. L’analyste ajoute que la baisse des ventes de fournitures a été jusqu’ici compensée par la vigueur du marché du PC, due en grande partie à la fin prochaine de la prise en charge de Windows 7 qui pousse au rafraîchissement des PC. La fin de ce cycle ainsi que les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, qui pourraient provoquer une augmentation des droits de douane sur les PC, risquent selon lui de provoquer un renversement du marché.