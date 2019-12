Umanis a fait l’acquisition, auprès des dirigeants fondateurs, de l’ESN Ebiznext. Il s’agit de la quatrième opération de croissance externe d’Umanis cette année. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées. Créée en 2000 et basée à Paris, Ebiznext accompagne les grandes entreprises dans leur transformation digitale à travers 5 pôles d’expertise : Agile, Data Ingénierie, Data Science, FullStack et DevOps. Ebiznext compte 75 collaborateurs, consultants, experts technologiques et data scientists. En 2018, la société a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 8 millions d’euros, pour une rentabilité « proche des standards d’Umanis ». Les dirigeants fondateurs vont poursuivre le développement de leur offre au sein du groupe, en s’appuyant sur la présence commerciale d’Umanis auprès des grands comptes français. L’opération est intégralement financée en numéraire par tirage sur la ligne de crédit destinée à la croissance externe. Ebiznext est consolidé depuis le 1er décembre dans les comptes d’Umanis.

« Leur positionnement orienté technologie et leur approche de précurseur en matière de DevOps vont permettre de renforcer nos équipes en stratégie digitale et data. Ce rapprochement s’inscrit pleinement dans notre plan stratégique Expansion 2022, qui vise notamment à renforcer nos activités sur les méthodes agiles, DevOps / DevSecOps et architectures cloud », commente dans un communiqué Laurent Piepszownik, résident d’Umanis.

« Nous sommes convaincus que la dimension conseil d’un précurseur de la Data Intelligence et de la Data Science tel qu’Umanis associée à l’expertise d’Ebiznext, cabinet spécialisé dans la mise en œuvre des technologies de la Data, du DevOps, et du Cloud, donnera naissance à une proposition de valeur unique sur le marché français pour permettre à nos clients d’accélérer leur transformation et d’améliorer leur compétitivité en tirant parti de la disruption apportée par l’intelligence artificielle et le cloud », indique de son côté Hayssam Saleh, directeur technique, architecte et président d’Ebiznext.