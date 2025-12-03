Yves Ackermann est nommé directeur commercial de la start-up niçoise Akidaia, éditrice d’une solution de contrôle d’accès déconnectée pour sécuriser les accès sensibles sans infrastructure réseau, notamment les sites militaires, les opérateurs d’importance vitale (OIV), les chantiers et les bâtiments techniques.

La start-up compte sept salarié·e·s à ce jour et a levé 1,3 millions d’euros en février dernier. Elle prépare actuellement l’intégration de sa technologie de contrôle d’accès déconnecté sur un badge physique.

L’arrivée d’Yves Ackermann « marque une nouvelle phase stratégique dans l’accélération de notre développement en Europe et à l’international », souligne un communiqué de l’entreprise fondée en novembre 2020 par Gaël Lededantec, Ouajdi Babay Rouis et Nazim Lahlou. « Son parcours témoigne d’un engagement constant à faire évoluer les standards de confiance et de sécurité du contrôle d’accès ». Sa mission est de structurer, développer et animer le réseau de distribution de la société à l’international, tout en renforçant l’adoption de ses solutions souveraines d’identification hors ligne.

Fort de 20 ans d’expérience, Yves Ackermann est présenté par sa nouvelle entreprise comme un profil-clé du RFID et des technologies d’identification, ayant accompagné l’essor de technologies clés pour des acteurs comme HID, NXP ou Legic ainsi qu’à la diffusion de solutions de biométrie (Zwipe) et de sécurité informatique en Europe.

Si Akidaia reste ouverte aux jeunes talents, sa stratégie actuelle est de s’entourer de profils expérimentés qui accompagnent sa montée en puissance.

 

 

 

 

Nos lecteurs ont lu ensuite


Cheops Technology : «Le marché Cloud de la santé va exploser»
Pour emporter l’appel d’offre lancé par le 3eme opérateur privé de santé en France, Cheops Technology a obtenu l’agrément ministériel sur la garantie de protection des données personnelles et adapté son offre générique de cloud...

Le cloud Numergy pourra supporter un million de VM à l’horizon 2015-2016
Patrick Debus-Pesquet, le directeur technique de Numergy, explique au MagIT comment l’opérateur entend déployer ses ailes dans le cloud. L’architecture va évoluer pour englober un nuage OpenStack et fournir un support multi-hyperviseur....

Etat des lieux de l’Open Source
L’Open Source se fait discret ces derniers temps laissant la place à des sujets tels que le cloud, le mobile, les réseaux sociaux, l’analytics et pourtant il est le moteur des plus grands projets logiciels...

Mike Olson, CEO de Cloudera : ne pas tirer profit d’Hadoop deviendra un désavantage concurrentiel
À l’occasion de l’IT Press tour en Californie, LeMagIT a pu rencontrer Michael Olson, le CEO de Cloudera. Tour d’horizon du marché du Big Data, sur des ambitions de Cloudera et sur le monde Hadoop....

EIDAS 2.0 : Que peuvent en attendre les sociétés ?
L’eIDAS (Identification électronique, Authentification et Services de Confiance) est une règlementation de l’Union européenne (UE) mise en œuvre en 2014 afin de garantir une identification électronique et des services de confiance sûrs et fiables dans...