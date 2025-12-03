Yves Ackermann est nommé directeur commercial de la start-up niçoise Akidaia, éditrice d’une solution de contrôle d’accès déconnectée pour sécuriser les accès sensibles sans infrastructure réseau, notamment les sites militaires, les opérateurs d’importance vitale (OIV), les chantiers et les bâtiments techniques.

La start-up compte sept salarié·e·s à ce jour et a levé 1,3 millions d’euros en février dernier. Elle prépare actuellement l’intégration de sa technologie de contrôle d’accès déconnecté sur un badge physique.

L’arrivée d’Yves Ackermann « marque une nouvelle phase stratégique dans l’accélération de notre développement en Europe et à l’international », souligne un communiqué de l’entreprise fondée en novembre 2020 par Gaël Lededantec, Ouajdi Babay Rouis et Nazim Lahlou. « Son parcours témoigne d’un engagement constant à faire évoluer les standards de confiance et de sécurité du contrôle d’accès ». Sa mission est de structurer, développer et animer le réseau de distribution de la société à l’international, tout en renforçant l’adoption de ses solutions souveraines d’identification hors ligne.

Fort de 20 ans d’expérience, Yves Ackermann est présenté par sa nouvelle entreprise comme un profil-clé du RFID et des technologies d’identification, ayant accompagné l’essor de technologies clés pour des acteurs comme HID, NXP ou Legic ainsi qu’à la diffusion de solutions de biométrie (Zwipe) et de sécurité informatique en Europe.

Si Akidaia reste ouverte aux jeunes talents, sa stratégie actuelle est de s’entourer de profils expérimentés qui accompagnent sa montée en puissance.