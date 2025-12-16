VMware-Broadcom va stopper la commercialisation de vSphere Foundation (VVF) dans certains pays d’Europe, Moyen Orient et Afrique, selon The Register. Apparemment, il reviendrait aux clients de contacter leurs revendeurs directement pour en savoir plus.

The Register a obtenu ces informations auprès d’un client de Broadcom-VMware mis au courant par son revendeur le mois dernier. Le parc informatique de cette source anonyme compte des milliers de cœurs de calcul. Si le client est obligé de passer à la suite complète Cloud Foundation, il s’attend à voir ses dépenses VMware multipliées par 10, passant de 130.000 dollars à 1,3 million de dollars par an. Il envisage donc une migration vers Microsoft ou Nutanix.

« VVF n’est plus disponible dans certains pays de la zone EMEA mais l’est toujours dans la plupart d’entre eux », précise un porte-parole de Broadcom auprès du Register. « Les clients devront contacter les commerciaux ou les partenaires pour connaître la disponibilité d’un produit donné dans leur région. Ces changements sont récents ». Le porte-parole ajoute : « Nous n’avons annoncé aucun changement concernant la disponibilité de vSphere Standard dans la région EMEA, ni la fin du support pour vSphere Standard ». vSphere Standard représente environ 60% des ventes de licences de la société et est un moyen moins coûteux d’accéder à l’hyperviseur de VMware que l’achat de la suite Cloud Foundation.