Retournement stratégique chez Intel : alors qu’en mai dernier, le géant étatsunien des puces envisageait de revendre son activité de fabrication de processeurs pour les réseaux et la périphérie (NEX), il abandonne officiellement ce projet à présent. 

Selon l’agence de presse Bloomberg, Intel a notamment mis fin aux négociations avec le suédois Ericsson qui envisageait d’investir dans NEX.

Pour mémoire, le PDG nommé au printemps dernier pour succéder à Pat Gelsinger, Lip-Bu Tan, voulait alors que le groupe de Santa Clara cède toutes ses technologies non essentielles afin de se concentrer davantage sur les puces pour PC et centres de données.

Six mois plus tard, soit il n’a pas obtenu l’accord voulu, soit il a changé d’avis. Toujours est-il que l’entreprise s’est fendu d’un communiqué pour déclarer qu’« après avoir examiné en détail les options stratégiques pour NEX, y compris la possibilité d’une indépendance totale, nous avons déterminé que cette activité était mieux placée pour réussir au sein d’Intel. Le maintien de la structure au sein de l’entreprise permet une intégration plus étroite entre le silicium, les logiciels et les systèmes, renforçant ainsi l’offre client dans les domaines de l’IA, des centres de données et de la périphérie ». Selon le porte-parole, cette « décision est délibérée car les réseaux constituent un élément essentiel de la stratégie d’Intel pour les centres de données ».

Nos lecteurs ont lu ensuite


Les 10 actualités IT qui ont marqué l’année 2024
L’année 2024 a été un tournant pour le secteur IT, avec des bouleversements financiers, stratégiques et technologiques aux répercussions profondes. Entre acquisitions marquantes, pannes globales, innovations en IA et défis juridiques, l’écosystème numérique a traversé...

Intel Inside ! Oui mais où ?
D’une longévité exceptionnelle (lancé aux débuts des années 90), le slogan Intel Inside est l’un des plus efficaces qu’ait produit un fournisseur IT. Les derniers résultats du champion des microprocesseurs indiquent la répartition de son...

Intel sépare son activité gravure de son activité conception de puces
Le CEO d’Intel, Pat Gelsinger, veut diviser les activités d’Intel en deux marques indépendantes : d’une part, l’activité gravure (« Product »), d’autre part, l’activité de conception de puces (« Foundry »). Cette réorganisation s’inscrit dans la stratégie d’Intel de supplanter...

Intel cherche à se débarrasser de son activité Edge et Networking
Intel envisagerait de revendre son activité de réseau et de périphérie (NEX), selon l’agence de presse Reuters. Le nouveau PDG d’Intel, Lip-Bu Tan, veut que le groupe de Santa Clara se concentre davantage sur les...

Nvidia annonce un investissement de 5 milliards dans Intel
Avec 5 milliards injectés et des projets communs, Nvidia et Intel scellent une alliance qui bouscule toute l’industrie. En combinant x86, RTX et NVLink, les deux géants veulent poser les bases d’un moteur unifié pour...