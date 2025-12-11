Retournement stratégique chez Intel : alors qu’en mai dernier, le géant étatsunien des puces envisageait de revendre son activité de fabrication de processeurs pour les réseaux et la périphérie (NEX), il abandonne officiellement ce projet à présent.

Selon l’agence de presse Bloomberg, Intel a notamment mis fin aux négociations avec le suédois Ericsson qui envisageait d’investir dans NEX.

Pour mémoire, le PDG nommé au printemps dernier pour succéder à Pat Gelsinger, Lip-Bu Tan, voulait alors que le groupe de Santa Clara cède toutes ses technologies non essentielles afin de se concentrer davantage sur les puces pour PC et centres de données.

Six mois plus tard, soit il n’a pas obtenu l’accord voulu, soit il a changé d’avis. Toujours est-il que l’entreprise s’est fendu d’un communiqué pour déclarer qu’« après avoir examiné en détail les options stratégiques pour NEX, y compris la possibilité d’une indépendance totale, nous avons déterminé que cette activité était mieux placée pour réussir au sein d’Intel. Le maintien de la structure au sein de l’entreprise permet une intégration plus étroite entre le silicium, les logiciels et les systèmes, renforçant ainsi l’offre client dans les domaines de l’IA, des centres de données et de la périphérie ». Selon le porte-parole, cette « décision est délibérée car les réseaux constituent un élément essentiel de la stratégie d’Intel pour les centres de données ».