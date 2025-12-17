Databricks vient de boucler une levée de 4 milliards de dollars en série L portant sa valorisation à 134 milliards de dollars. Celle-ci a plus que doublé en 2025. Après une levée de 10 milliards de dollars en janvier, elle avait déjà atteint 62 milliards de dollars puis franchit la barre des 100 milliards de dollars après une levée de 1 milliard de dollars en août.

Le nouveau tour de table a été mené par Insight Partners, Fidelity Management et JP Morgan. La liste des investisseurs est longue et inclut notamment Andreessen Horowitz, BlackRock, Blackstone, Coatue, GIC, MGX, NEA ou encore le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

Databricks révèle pour l’occasion que ses revenus annualisés dépassent désormais 4,8 milliards de dollars, en hausse de plus de 55% sur un an. Les activités liées à l’entreposage de données et à l’IA représentent chacune plus d’un milliard de dollars de revenus annualisés. L’entreprise a dégagé par ailleurs un flux de trésorerie disponible positif sur les douze derniers mois.

Databricks entend utiliser ces nouveaux capitaux pour accélérer le développement de ses principaux produits, en particulier Lakebase, sa base de données Postgres serverless optimisée pour l’IA ; Databricks Apps, son studio de création d’applications de données et d’IA ; et Agent Bricks, sa plateforme de création d’agents IA.

« Les entreprises réinventent rapidement la manière dont elles conçoivent des applications intelligentes, et la convergence de l’IA générative avec de nouveaux paradigmes de programmation ouvre la voie à des charges de travail entièrement inédites », commente dans un communiqué Ali Ghodsi, cofondateur et PDG de Databricks (photo). « Grâce à cet investissement, nous renforçons notre engagement à aider chaque organisation à innover grâce à l’IA sur ses propres données. »

L’entreprise ajoute que cette levée servira aussi à offrir de la liquidité à ses salariés et à soutenir de futures acquisitions dans l’IA, ainsi qu’un renforcement de sa recherche. Malgré cette levée massive de capitaux, Ali Ghodsi a déclaré enfin ne pas exclure une introduction en bourse en 2026.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Databricks valorisé 43 milliards de dollars après une nouvelle levée de 500 millions de dollars
La plateforme d’analyse de données et d’IA de Databricks continue d’attirer les investisseurs. L’entreprise est parvenue à obtenir plus de 500 M$ dans un nouveau tour de table en série I qui porte sa valorisation...

Databricks ancre son Lakehouse dans le marché des agents IA avec le rachat de Neon pour 1 milliard de dollars
Databricks muscle son Lakehouse avec Neon (un Postgres serverless, ultra-rapide, open source et piloté par code) pour casser les silos entre data analytique et transactionnel, servir l’IA temps réel à grande échelle et propulser son...

Databricks en route vers une valorisation de plus de 100 milliards de dollars
Le spécialiste des lacs de données Databricks annonce avoir signé un accord pour boucler un nouveau tour de table de Série K. Selon l’entreprise, sa valorisation devrait bondir à plus de 100 milliards de dollars,...

Databricks clôture son tour de financement de 15 milliards de dollars
Databricks a officiellement clôturé son tour de table de 10 milliards de dollars en Serie J, annoncé initialement en décembre dernier. Le total est porté à plus de 15 milliards de dollars grâce à un...

Databricks confirme l’acquisition du spécialiste PostgreSQL Neon
La rumeur avait vu juste. Databricks a annoncé mercredi l’acquisition de la startup californienne Neon, qui propose une version serverless de la base de données open source PostgreSQL. Le montant de la transaction n’est pas...