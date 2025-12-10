Le spécialiste de la sécurité du réseau Cato Networks officialise la nomination de d’Ali Bouzidi en tant que Senior Channel Account Manager pour la France. Cette nomination vise à accompagner la forte croissance de l’entreprise et à dynamiser l’écosystème de partenaires autour de sa plateforme SASE.

Fort de plus de 18 ans d’expérience dans l’IT et doté d’une expertise éprouvée en cybersécurité et en développement de partenariats B2B, Ali Bouzidi aura pour mission de développer les partenariats avec les principaux acteurs de la cybersécurité et de les accompagner dans l’adoption de l’approche simple, agile et sécurisée de Cato Networks. Il reportera directement à Christophe Lopez-Castel, Directeur Channel Europe du Sud.

« J’ai rejoint Cato Networks pour son approche résolument innovante et son positionnement unique de plateforme SASE nativement intégrée. Mon ambition est d’accompagner nos partenaires pour faire de Cato un acteur de référence en France », déclare Ali Bouzidi dans un communiqué.

Avant cette fonction, Ali Bouzidi a notamment été Senior Channel Account Manager chez Proofpoint. Il a également développé une expertise en structuration d’activité commerciale au sein d’entreprises telles que Palo Alto Networks, NetApp et Veritas.