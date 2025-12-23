Georgina Lopez remplace Olivier Heitz au poste de directrice des systèmes d’information (DSI) de Bouygues Telecom. Elle était auparavant directrice des produits et services de l’opérateur français, en charge des solutions de connectivité et de TV pour les clients grand public, depuis 2022. Cette promotion a été décidée par Jean Paul Arzel, directeur général adjoint technique de Bouygues Telecom.

Un communiqué d’annonce détaille ses nouvelles responsabilités, liées à la qualité de service du SI, à son évolution, sa performance et son agilité, tout « en maximisant le potentiel de l’Intelligence Artificielle ».

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur, Georgina Lopez est passée par Alcatel-Lucent avant de rejoindre Bouygues Telecom en 1999. En 25 ans, elle a occupé différents postes managériaux au sein des directions techniques SI, réseau et entreprise de Bouygues Telecom.

Georgina Lopez est également présidente de Bouygt’elles depuis 2020. Ce réseau œuvre à l’augmentation de la représentativité des femmes au sein des instances de management de Bouygues Telecom et de ses filières techniques.