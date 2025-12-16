Créé en 2020 par d’anciens cadres de Scala, l’intégrateur marseillais NeoEdge vient de franchir un cap symbolique en dépassant les 10 millions d’euros de chiffre d’affaires. Sur son dernier exercice clos au 30 septembre 2025, l’entreprise affiche un revenu de 10,3 M€, en progression d’environ 17 % par rapport à l’exercice précédent, malgré un contexte de marché peu porteur pour les infrastructures IT.

L’entreprise compte désormais 46 collaborateurs répartis sur trois implantations – Marseille, Amiens et Lyon.