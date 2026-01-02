La start-up italienne Exein, spécialisée dans la cybersécurité embarquée pour l’Internet des objets, obtient 100 millions d’euros à l’issu d’une nouvelle levée de fonds. Ce tour de table a été mené par Blue Cloud Ventures, avec la participation de HV Capital, Intrepid Growth Partners, Geodesic et JP Morgan. Sa première levée de fonds datait de juillet 2025 et s’élevait à 70 millions d’euros.

L’éditeur romain de sécurisation de l’IoT à la source développe une nouvelle génération de technologies de sécurité embarquée, avec une surveillance en continu, s’appuyant sur de l’IA en périphérie (edge AI), pour répondre aux menaces en temps réel, même sans connexion continue. Il revendique d’ores et déjà protéger plus de 1,5 milliard d’appareils dans des secteurs critiques tels que l’énergie, la santé, la défense, l’automobile et l’aérospatial, et anticipe passer la barre des 2 milliards d’ici la fin mars 2026.

Les trois co-fondateurs de la jeune pousse créée en 2018, Giovanni Falcione, Gianni Cuozzo et Gerardo Gagliardo, envisagent de mener plusieurs acquisitions cette année, notamment en Allemagne et aux Etats-Unis. Ils vont aussi ouvrir un bureau à Taipei. 

L’entreprise a multiplié son chiffre d’affaires par 5 d’une année sur l’autre. Sa valorisation a quasiment doublé depuis sa première levée de fonds.

Pour rappel, le Parlement européen a approuvé le Cyber Resilience Act (CRA) en mars 2024. Ce règlement vise à protéger les consommateur·rice·s et entreprises utilisant des produits connectés et des applications traitant des données à distance. Il impose aux fabricants des obligations de cybersécurité qui doivent s’appliquer durant tout le cycle de vie du produit.

