Palo Alto Networks et Google Cloud ont annoncé un renforcement majeur de leur partenariat visant à sécuriser les charges de travail d’IA et les environnements hybrides de leurs clients. Selon Reuters, Google aurait ainsi signé son plus gros contrat de services de sécurité. D’après des sources proches du dossier, Palo Alto se serait engagé en effet à payer une somme « proche de 10 milliards de dollars » sur plusieurs années. Les deux entreprises restent plus vagues et font part d’un accord pluriannuel de plusieurs milliards de dollars.

L’accord prévoit une intégration renforcée de la plateforme de sécurité Palo Alto Networks Prisma AIRS dans Google Cloud et avec ses solutions IA Vertex AI et Agent Engine. Les deux acteurs entendent ainsi assurer la sécurité de l’IA de bout en bout, du développement applicatif à l’exécution des agents. Cette convergence offrira aux entreprises une visibilité unifiée sur leurs risques et une automatisation accrue des détections d’incidents.

« Ce nouvel élargissement de notre partenariat permettra à nos clients communs d’accéder aux solutions adéquates pour sécuriser leur infrastructure d’IA la plus critique et développer de nouveaux agents d’IA intégrant la sécurité dès leur conception », commente dans un communiqué Matt Renner, président de Google Cloud.

Les deux entreprises sont des partenaires stratégiques depuis 2018. Elles revendiquent 75 intégrations conjointes et Palo Alto a réalisé 2 milliards de dollars de ventes via la Google Cloud Marketplace. Le nouvel accord prévoit que Palo Alto migrera ses principales charges de travail internes vers Google Cloud. Par ailleurs, elle utilise aussi désormais Vertex Ai et les modèles Gemini pour ses copilotes.

« Tous les conseils d’administration se demandent comment exploiter la puissance de l’IA sans exposer l’entreprise à de nouvelles menaces. Ce partenariat apporte une réponse », déclare BJ Jenkins, président de Palo Alto Networks.