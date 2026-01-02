SoftBank Group a annoncé le 31 décembre avoir complété un investissement additionnel de 22,5 milliards de dollars dans OpenAI. Selon le communiqué du groupe, l’ensemble des fonds a été apporté via SoftBank Vision Fund 2, qui avait déjà injecté 7,5 milliards de dollars lors d’une première levée en avril 2025. À l’issue de cette seconde tranche, la participation totale de SoftBank dans OpenAI atteint environ 11%.

SoftBank précise que, grâce à une participation « majorée et sursouscrite » de 11 milliards de dollars de la part de co‑investisseurs, l’engagement global de 41 milliards de dollars en faveur d’OpenAI est désormais entièrement financé.

En mars 2025, Softbank s’était engagé à investir jusqu’à 40 milliards de dollars sous réserve qu’OpenAI mène à bien la transformation de son statut juridique. Condition remplie par OpenAI en octobre, en adoptant le statut d’entreprise à mission pour son activité à but lucratif. La startup a finalisé en parallèle une recapitalisation la valorisant plus de 500 milliards de dollars.

Suite à cette dernière, Microsoft détient une participation de 27% et la Fondation OpenAI (branche à but non lucratif) de 26%. Les employés et autres investisseurs détiennent les 47% restants, dont 11% désormais pour Softbank, qui détenait déjà 4% après son premier investissement en avril.

Pour le fonds japonais, cet investissement est une nouvelle étape de sa stratégie de recentrage massif sur l’IA. Pour financer cet effort, Softbank a cédé de précédentes participations, notamment dans l’opérateur T-Mobile pour un montant de 9,17 milliards de dollars et dans Nvidia pour 5,83 milliards de dollars.

Une partie du capital est destinée à la construction des centres de données d’IA de Stargate, la joint-venture rassemblant OpenAI, Softbank et Oracle. De quoi apporter aussi un peu d’oxygène à OpenAI, dont les pertes flambent de trimestre en trimestre et qui s’attend à bruler 115 milliards de dollars de trésorerie jusqu’en 2029.

