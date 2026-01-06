Lancé en mars dernier sous la houlette de Jules-Henri Gavetti – le fondateur d’Ikoula (photo) – sur la base du projet open source Pulse/Medulla, Medulla se positionne comme un éditeur de logiciels dédiés à la gestion des postes de travail. À l’occasion d’IT Partners 2026 (4 et 5 février), l’éditeur mettra en avant sa plateforme SaaS unifiée MSP-ready.

Celle-ci couvre le déploiement et les mises à jour applicatives en remplacement de WSUS, la gestion des correctifs et des vulnérabilités (CVE), ainsi que la gouvernance multi-tenant du poste de travail. L’objectif est de standardiser les opérations, réduire les coûts de support et accroître la valeur des services managés proposés aux clients finaux.

En 2025, la croissance de Medulla a été portée par l’arrêt progressif de WSUS, la pression accrue sur la cybersécurité du poste et la demande croissante de solutions souveraines, ouvertes, et économiquement maîtrisées. Déjà déployé sur des parcs de plusieurs milliers de postes, notamment dans des collectivités et organisations multisites, Medulla entend poursuivre en 2026 le remplacement des outils WSUS et la structuration de son écosystème partenaires. A trerme, l’éditeur ambitionne de s’imposer comme une référence pour les MSP autour de la gestion du poste de travail.

 

