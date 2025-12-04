Marie Blanchet revient chez Nutanix en tant que responsable des alliances OEM dans la zone EMEA, notamment celles avec Lenovo et Pure Storage, après avoir été responsable channel chez Pure Storage pendant quatre ans.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle veut renforcer l’autonomie des fabricants de composants et favoriser la création de nouvelles opportunités au sein des alliances. Elle reporte directement à Philippe Dosset, senior director OEM Alliances EMEA.

Forte de plus de 30 ans d’expérience dans le secteur IT, Marie Blanchet a intégré Nutanix pour la première fois en février 2018 en tant que channel account manager et y est restée jusqu’en 2021. Elle était alors responsable du réseau de distribution du groupe pour la France et l’Afrique francophone.

Auparavant, Marie Blanchet a occupé le poste d’hybrid IT channel sales leader chez HPE où elle a travaillé pendant 17 ans.

Marie Blanchet est diplômée de l’Institut supérieur du commerce de Paris.

