2025 sera une année exceptionnelle pour le marché mondial des technologies de l’information. Selon les dernières prévisions d’IDC, les dépenses devraient s’établir à 4.250 milliards de dollars, en progression de 14% par rapport aux dépenses de 2024. Une telle accélération n’avait pas été observée depuis 1996, une époque marquée par l’essor de Windows 95 et la démocratisation d’Internet.

Près de 30 ans plus tard, les investissements massifs dans les infrastructures d’IA sont à l’origine de ce qu’IDC qualifie de nouveau « supercycle » de dépenses. Les dépenses des fournisseurs de services en infrastructures de centres de données (serveurs, stockage et équipements réseau) devraient bondir de 86% en 2025, pour atteindre près de 500 milliards de dollars.

Les entreprises augmentent aussi fortement leurs dépenses en poursuivant leur migration vers le cloud. Malgré le contexte économique perturbé, elles ont montré leur résilience en augmentant leurs dépenses de 11% au premier trimestre et de 10% au deuxième. Leurs dépenses en logiciels devraient progresser de 14% cette année, boostées par les investissements dans l’IA, la sécurité, l’optimisation et l’analyse de données.

IDC considère que les investissements des fournisseurs de services et des entreprises se renforcent mutuellement et constituent un « cercle vertueux de croissance macroéconomique alimentée par la technologie. »

Un autre facteur de la performance de 2025 a été le bond des commandes de PC qui a précédé l’augmentation des tarifs douaniers. Cela a donné un coup de fouet aux dépenses avec une progression de 16% au premier trimestre.

Malgré les défis attendus en 2026, notamment les hausses de prix liées à la pénurie de mémoire, IDC ne croit pas à une inversion du cycle. Les enquêtes indiquent d’ailleurs que la majorité des entreprises prévoient d’augmenter leurs budgets informatiques en 2026. IDC anticipe ainsi une hausse de 10% des dépenses informatiques l’année prochaine.