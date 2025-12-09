Le Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique (CESIN) et l’association Hexatrust dévoilent le Cyber Panorama, un outil opérationnel conçu pour aider les organisations à naviguer dans le paysage complexe de la cybersécurité française et européenne.

Visant à réduire la dépendance numérique, l’outil est conçu pour simplifier l’identification et l’adoption de solutions souveraines et de confiance. Il offre une cartographie claire des offres, permettant aux entreprises, aux administrations et aux collectivités de s’orienter vers les technologies développées par l’écosystème français de la cybersécurité.

Cette première édition recense les solutions de plus de 300 acteurs. Sa structure s’appuie sur le NIST Cybersecurity Framework, répartissant les solutions selon les six grandes fonctions du cadre : Gouverner, Identifier, Protéger, Détecter, Répondre et Récupérer. Les solutions sont ensuite classées plus finement selon les catégories spécifiques du NIST (telles que la surveillance, la sécurité des données ou la sensibilisation), facilitant ainsi leur sélection.

Ce Cyber Panorama a vocation à être continuellement mis à jour grâce à une interface interactive permettant aux offreurs de solutions d’intégrer directement les évolutions.

« En offrant aux solutions françaises la visibilité qu’elles méritent, nous voulons indiquer à ceux qui achètent des solutions de cybersécurité, de cloud et de digital workplaces, un panorama de l’offre disponible, en fonction des besoins à couvrir », commente dans un communiqué Jean-Noël de Galzain, Président d’Hexatrust.

« La capacité des organisations publiques et privées à réduire leur dépendance technologique dépend désormais d’un accès clair, structuré et consolidé à l’offre souveraine », ajoute Alain Bouillé, Délégué Général du CESIN. « L’enjeu est aussi industriel pour rééquilibrer un marché massivement dominé par des acteurs non européens, et renforcer la souveraineté numérique et la résilience.»