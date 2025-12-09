Le Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique (CESIN) et l’association Hexatrust dévoilent le Cyber Panorama, un outil opérationnel conçu pour aider les organisations à naviguer dans le paysage complexe de la cybersécurité française et européenne.

Visant à réduire la dépendance numérique, l’outil est conçu pour simplifier l’identification et l’adoption de solutions souveraines et de confiance. Il offre une cartographie claire des offres, permettant aux entreprises, aux administrations et aux collectivités de s’orienter vers les technologies développées par l’écosystème français de la cybersécurité.

Cette première édition recense les solutions de plus de 300 acteurs. Sa structure s’appuie sur le NIST Cybersecurity Framework, répartissant les solutions selon les six grandes fonctions du cadre : Gouverner, Identifier, Protéger, Détecter, Répondre et Récupérer. Les solutions sont ensuite classées plus finement selon les catégories spécifiques du NIST (telles que la surveillance, la sécurité des données ou la sensibilisation), facilitant ainsi leur sélection.

Ce Cyber Panorama a vocation à être continuellement mis à jour grâce à une interface interactive permettant aux offreurs de solutions d’intégrer directement les évolutions.

« En offrant aux solutions françaises la visibilité qu’elles méritent, nous voulons indiquer à ceux qui achètent des solutions de cybersécurité, de cloud et de digital workplaces, un panorama de l’offre disponible, en fonction des besoins à couvrir », commente dans un communiqué Jean-Noël de Galzain, Président d’Hexatrust.

« La capacité des organisations publiques et privées à réduire leur dépendance technologique dépend désormais d’un accès clair, structuré et consolidé à l’offre souveraine », ajoute Alain Bouillé, Délégué Général du CESIN. « L’enjeu est aussi industriel pour rééquilibrer un marché massivement dominé par des acteurs non européens, et renforcer la souveraineté numérique et la résilience.»

Nos lecteurs ont lu ensuite


Quantification des risques de cybersécurité : effet de mode ou modèle innovant ?
La quantification des risques de cybersécurité désigne une approche de l’évaluation des risques utilisant des modèles mathématiques et statistiques permettant de valoriser en termes financiers les conséquences des évènements cyber. L’agence de notation Moody’s déclarait...

Almond et Skill and You créent un parcours de formation à distance dédié à la cybersécurité
Skill and You, leader européen de la formation à distance, et Almond, société de conseil et d’audit spécialisée en cybersécurité s’associent pour créer le parcours de formation 100 % à distance « Cybersécurité opérationnelle en entreprise »....

ZTNA et introduction au modèle Zero Trust
Par Jérémy Lanoë, Consultant Infrastructure Security chez Almond   Ce premier article sur le Zero Trust Network Access (ZTNA) a pour but de donner les principes fondamentaux sur lesquels reposent le ZTNA. Nous allons voir...

Epicor en tête du top 10 ERP de Panorama Consulting Solutions devant Infor et SAP
Cabinet de conseil indépendant spécialisé dans l’accompagnement des entreprises dans la sélection et l’implémentation de leur ERP, Panorama Consulting Solutions vient de publier un classement des dix meilleurs ERP du marché qui fait ressortir l’offre...

Jaguar Network rejoint les spécialistes français de la cybersécurité au sein d’Hexatrust
L’hébergeur opérateur Jaguar Network intègre l’association Hexatrust. Hexatrust est née de la volonté commune de PME et ETI françaises, acteurs complémentaires experts de la sécurité des systèmes d’information, de la cybersécurité et de la confiance...