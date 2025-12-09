Sewan promeut Julie Lefrique en tant que directrice de ses services clients et Alan Benedict en tant que son adjoint. L’opérateur alternatif précise dans un communiqué que sa division service client réunit plus de 160 collaborateur·rice·s dans trois pays.

Chez Sewan depuis 15 ans, Julie Lefrique assure désormais la gestion directe de la cellule production et des projets grands comptes. Elle intègre le comité de direction du groupe. Avant de rejoindre Sewan en 2010, elle oeuvrait déjà dans le secteur des télécoms, auprès de Completel et de B3G à Rabat.

Entré chez Sewan il y a six ans, Alan Benedict épaule Julie Lefrique dans sa mission et continue d’assurer la gestion du support technique. Avant d’être nommé directeur adjoint des services client, il était précédemment responsable du support technique chez Sewan.

Par ailleurs, pour rappel, Sewan veut recruter plus de 100 nouveaux partenaires intégrateurs IT/Télécom et revendeurs d’ici fin 2026. Le groupe s’appuie d’ores et déjà sur un réseau de 1.350 partenaires en France.