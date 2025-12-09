Le fournisseur étatsunien d’infrastructures critiques Vertiv et le fabricant PNY Technologies de solutions basées sur Nvidia annoncent un accord de distribution pour accélérer le déploiement des infrastructures d’intelligence artificielle en EMEA (Europe, Moyen Orient, Afrique). Les partenaires intégrateurs européens pourront ainsi se procurer des solutions d’alimentation et de refroidissement haute densité de Vertiv auprès de PNY EMEA, notamment les solutions de prise en charge des plateformes Nvidia GB200 NVL72 et GB300 NVL72.

« Notre collaboration renforce le channel en réunissant l’expertise en infrastructure numérique critique de Vertiv avec nos capacités avancées en informatique d’IA pour déployer des environnements de calcul haute performance avec plus de rapidité et de confiance », déclare Jérôme Bélan, le PDG de PNY EMEA.

En parallèle, Vertiv complète le rachat de Purge Rite aux Etats-unis. Purge Rite est une société texane de services de rinçage mécanique, de purge et de filtration des systèmes de refroidissement des centres de données (cf. photo).  D’un montant annoncé d’environ 1 milliard de dollars, l’acquisition a pour objectif d’améliorer les capacités de services de gestion thermique de Vertiv. En effet, améliorer le refroidissement des datacenters nécessite de maintenir des boucles de fluide propres et cela commence par un débit optimal lors de la mise en service, en mettant en place un liquide de refroidissement ultra-propre, sans air et chimiquement stable, puis en préservant cet équilibre afin de maintenir la performance au cours de tout le cycle de vie du système.

« L’expertise spécialisée de PurgeRite dans les services de gestion des fluides complète notre portefeuille existant et améliore notre capacité à fournir une assistance produits et services de bout en bout pour les applications d’informatique haute densité et d’IA des clients, où une gestion thermique efficace est essentielle à la performance et à la fiabilité », déclare Gio Albertazzi, le PDG de Vertiv, dans un communiqué.

 

 

 

 

 

