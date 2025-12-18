Sopra Steria a annoncé mercredi son entrée en négociations exclusives en vue de l’acquisition de Starion et Nexova pour le compte de sa filiale CS Group. Ces deux sociétés belges sont détenues par le même actionnaire privé. Starion est spécialisée dans l’ingénierie des systèmes pour le spatial, la défense et les infrastructures critiques tandis que Nexova est un spécialiste de la cybersécurité, avec également un ancrage fort dans le secteur spatial.

Avec cette opération, Sopra Steria ambitionne de créer un acteur industriel européen de référence dans les services numériques souverains et sécurisés pour les secteurs du spatial et de la cybersécurité. Nexova et Starion comptent 700 collaborateurs et prévoient de réaliser près de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025.

En les intégrant aux activités du spatial de CS Group, l’ESN vise à atteindre une taille critique avec environ 200 M€ de chiffre d’affaires et 1 600 collaborateurs. Elle élargirait aussi son positionnement, de l’intégration de systèmes critiques temps réel à l’ingénierie, les services numériques et les solutions technologiques pour la conduite de missions spatiales.

Les deux sociétés comptent parmi leurs principaux clients l’Agence spatiale européenne (ESA), les ministères de la Défense européens et de grands industriels du secteur spatial.

Le projet d’acquisition est soumis à la consultation préalable des instances représentatives du personnel ainsi qu’à l’obtention des autorisations règlementaires usuelles et Sopra Steria vise une finalisation au premier semestre 2026.