L’opérateur-hébergeur Adista (Groupe Inherent) annonce l’octroi du jalon J0 pour son offre IaaS « Adista Secure Cloud ». Cette validation marque l’entrée formelle de l’opérateur dans le processus d’évaluation visant la qualification SecNumCloud, réaffirmant ainsi son engagement en faveur d’un cloud souverain opéré depuis la France.

Ce premier jalon lance l’audit détaillé de l’offre par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI), qui s’effectuera selon le référentiel SecNumCloud, fondé sur des critères de sécurité parmi les plus stricts. La prochaine échéance sera la soutenance auprès de l’ANSSI courant février, correspondant au franchissement du J1. Adista espère une décision de qualification d’ici la fin de l’été 2026.

L’objectif est de garantir aux organisations un hébergement de données et d’applications sensibles avec des garanties très élevées. « adista secure cloud » est ainsi conçu pour permettre le déploiement de serveurs virtuels sécurisés, le stockage avec des solutions de sauvegarde/restauration robustes, une segmentation réseau stricte par client et un traçage complet des accès et opérations d’administration.

Avec cette démarche de qualification, Adista espère consolider sa position auprès des acteurs évoluant dans des environnements très réglementés, leur offrant davantage de transparence et de confiance grâce à un opérateur présent sur tout le territoire. Le groupe compte 16 datacenters dont 9 déjà certifiés HDS (Hébergeur de Données de Santé nouvelle version).

Cette qualification placerait Adista dans le cercle restreint des fournisseurs de Cloud de Confiance. Selon le catalogue des services de l’ANSSI de décembre 2025, seulement 6 acteurs ont obtenu le visa pour leur offre IaaS : Cegedim, Cloud Temple, OVH, Orange Business Services, Outscale, et Worldline. Quatorze dossiers sont en cours d’instruction. Ce trimestre, Tenexa et ITS Integra ont également validé le jalon J0.