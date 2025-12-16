COVAGE, filiale du Groupe Altitude et 3ᵉ opérateur d’infrastructure fibre dédiée aux entreprises et au secteur public (FTTO), annonce la nomination d’Ilham Djehaich au poste de Directrice Générale des concessions. Une nouvelle mission au sein du groupe pour l’ancienne Directrice Générale d’Altitude Infra THD, qui a passé le relais au début du mois à Cédric Falgas.

« Je suis très heureuse de rejoindre les équipes des concessions COVAGE pour accompagner la nouvelle phase de développement de l’entreprise au service des territoires et de leurs enjeux numériques », déclare-t-elle.

Diplômée d’Excelia et de l’ESSEC, Ilham Djehaich a rejoint le Groupe Altitude en 2007. Elle a exercé plusieurs fonctions stratégiques, notamment de directrice générale de la filiale fournisseur d’accès WiBox à partir de 2015, puis d’Altitude Infra THD à partir de 2017.

Sous la responsabilité de Dorothée Lebarbier, PDG du Groupe Altitude, elle travaillera en collaboration avec Stéphanie Lynch Habib, directrice générale de COVAGE, pour renforcer l’accompagnement des clients et délégants. « Nous sommes ravis qu’Ilham apporte son expertise aux concessions COVAGE. Grâce à son expérience, elle saura accompagner nos clients dans le développement de leurs infrastructures et services FTTO », souligne Dorothée Lebarbier.

Ilham Djehaich continuera d’exercer en parallèle ses fonctions chez InfraNum, principale fédération des industriels des télécoms, où elle a été élue Présidente en décembre 2024.