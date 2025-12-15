Rajesh Krishnamurthy va prendre la tête opérationnelle de Sopra Steria. Réuni sous la présidence de Pierre Pasquier, le conseil d’administration de Sopra Steria a approuvé sa nomination au poste de directeur général du groupe. Il prendra ses fonctions à compter du 2 février 2026. Cette décision intervient à peine deux mois après l’annonce du départ surprise de l’ancien directeur général Cyril Malargé parti rejoindre Alten.

Français d’origine indienne, Rajesh Krishnamurth apporte une solide expérience internationale dans le domaine IT. Il a construit l’essentiel de sa carrière au sein de l’indien Infosys, où il a occupé plusieurs postes de direction, notamment de Président de la zone Europe. En 2018, l’armateur CMA CGM le choisit comme directeur exécutif des systèmes d’information pour accélérer sa transformation digitale. Il occupait enfin depuis 2020 le poste de président du groupe de conseil en technologies Expleo (ex- Assystem Technologies).

« Sopra Steria bénéficie de fondamentaux solides, d’une forte présence européenne dans des marchés sensibles aux enjeux de souveraineté, d’actifs uniques dans le secteur des services du numérique et d’équipes compétentes et fortement engagées. Autant d’atouts extrêmement précieux pour accélérer le développement de Sopra Steria conformément à ses ambitions », déclare le nouveau dirigeant de l’ESN.

Pierre Pasquier vante un profil tourné vers la croissance et l’innovation. « J’ai une confiance totale en sa capacité à piloter le Groupe et à poursuivre son développement pour servir notre ambition : faire de Sopra Steria l’acteur de référence souverain en Europe et l’alternative indépendante et de confiance face aux acteurs mondiaux. »

Le marché applaudit, voyant aussi en Rajesh Krishnamurthy un profil rassurant et orienté vers la performance. L’action Sopra Steria a progressé de plus de 5% après l’annonce vendredi.

Reste à voir si sa stratégie s’inscrira dans la continuité de celle de Cyril Malargé. Ce dernier a été l’artisan d’un recentrage des activités sur les services et les solutions numérique, notamment avec la cession de Sopra Banking en 2024. Sa stratégie de croissance externe a aussi permis de renforcer les positions du groupe notamment dans la cybersécurité, avec le rachat d’Eva Group et la défense avec CS Group.