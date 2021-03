L’intégrateur nordiste spécialisé dans la cybersécurité annonce la signature d’un partenariat avec l’éditeur SentinelOne autour de sa technologie de protection des points de terminaison et des charges de travail dans le Cloud Singularity. Advens approfondit à travers ce partenariat une relation opportuniste entamée voilà plusieurs mois dans le cadre de son offre d’EDR managé (ou infogérance de solution de détection et de réponse sur les points de terminaison) consistant à prendre en charge la gestion opérationnelle des solutions EDR de ses clients.

Alors que son expertise EDR se cantonnait jusque-là aux offres de ses partenaires historiques Cybereason et Microsoft sur la partie EDR, Advens s’est donc progressivement familiarisé avec la technologie de SentinelOne. Jusqu’à l’intégrer dans son offre d’EDR sous forme de service. Cette dernière va plus loin que son offre d’EDR managé, en ce sens que c’est Advens qui préconise, achète et installe l’offre EDR pour le compte client avant d’en assurer l’exploitation.

Deux raisons principales ont incité Advens à intégrer SentinelOne parmi les marques qu’il préconise à ses clients. « En premier lieu, sa plateforme Singularity se déploie très rapidement, ce qui est un avantage, notamment en cas d’attaque, lorsqu’il faut mettre de la visibilité sur les actifs réseau, expose Benjamin Leroux, directeur marketing d’Advens. L’autre point intéressant concernant SentinelOne, c’est sa trajectoire XDR (détection et réponse étendue) qui donne à son offre la capacité d’étendre son périmètre de surveillance à tout ce qui se trouve dans le Cloud. L’acquisition de Scalyr le mois dernier est venue conforter cette trajectoire. »

En parallèle, Advens s’intéresse également à la technologie d’EDR souverain de la startup française HarfangLab, qui a donc rejoint son panel d’offres EDR au côté de celles de Cybereason, Microsoft et SentinelOne. Société de 250 collaborateurs, Advens se présente comme le premier pure-player française de la cybersécurité. Outre, les marques déjà citées, Advens entretient des relations rapprochées avec des marques telles que Rapid7, Cyberark, Wallix et Paloalto (Prisma).