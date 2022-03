Le spécialiste de la sécurité des points d’extrêmité achète l’entreprise de sécurisation des identités Attivo Networks pour la somme de 617 millions de dollars en numéraire et en actions. SentinelOne percevait en effet la détection et la réponse aux menaces liées à l’identité numérique comme un « chaînon manquant » de la sécurité XDR et de la ‘confiance zéro’.

Ce n’est pas la première acquisition de SentinelOne en matière de détection et réponse aux menaces. L’année dernière, l’entreprise a racheté la plateforme d’analyse de données Scalyr pour l’intégrer à sa plateforme XDR. « Le passage au travail hybride et l’adoption accrue du cloud ont fait de l’identité un nouveau périmètre », déclare à présent Nicholas Warner, le directeur des opérations de SentinelOne, dans un communiqué.

« Le paysage des menaces évolue mais l’identité reste le système nerveux central de l’entreprise », ajoute Tushar Kothari, le PDG d’Attivo Networks, la start-up californienne créée en 2011 qui passe sous le giron de SentinelOne. Usant d’un vocabulaire militaire, il déclare que « combinés à la puissance de la XDR autonome de SentinelOne, nous apporterons la détection et la réponse aux menaces d’identité en temps réel aux lignes de front de la cyberdéfense. »

Après le rachat de Mandiant par Google la semaine passée, 2022 se présente décidément comme une nouvelle année chargée en fusions et acquisitions dans le domaine de la cybersécurité.