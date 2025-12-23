ESN de référence dans le support utilisateur, Helpline annonce la création d’une structure chapeau, le groupe Everience, ayant vocation à fédérer sous une même bannière des expertises jusqu’ici développées de manière autonome au sein de filiales spécialisées. Cette nouvelle organisation vise à mieux accompagner les transformations induites par l’intelligence artificielle chez les clients.

Everience fédère ainsi plusieurs entités aux expertises distinctes mais complémentaires : Helpline, qui demeure le socle historique du groupe autour du support et de l’assistance utilisateur (avec un effectif France de 2.400 personnes) ; Experteam (150 personnes), spécialisée dans les environnements de travail et les nouveaux usages collaboratifs ;

Seequalis (80 personnes), cabinet de conseil opérationnel axé sur la conduite du changement, l’adoption et le la gestion de la connaissance (knowledge management) ; Size Up Consulting (150 personnes), dédiée à la stratégie data, à la qualité des données et au DevOps ; Anko Technologies (50), dédiée aux enjeux de move-to-cloud et de cloud souverain.

Cette organisation permet au groupe de conserver l’agilité de structures spécialisées tout en orchestrant de façon cohérente et lisible l’ensemble de ses savoir-faire. « Il y a nécessité à travailler en tant que groupe, en France comme à l’international, pour offrir la couverture fonctionnelle large recherchée par les clients dans leurs projets de transformation à grande échelle », explique Bernard Lewis, président d’Everience (photo).

Si l’activité reste majoritairement portée par le support utilisateur en France, Everience s’inscrit désormais dans une approche plus large d’architecture de l’expérience employé, combinant espace de travail, donnée, gestion de la connaissance, cloud et gouvernance des usages. « L’émergence de l’IA modifie en profondeur l’activité de support utilisateur, sans la remettre en question, souligne Bernard Lewis. Les tâches à faible valeur ajoutée tendent à laisser la place à des missions à plus forte valeur impliquant des niveaux d’expertise plus élevés ».

Dans ce contexte, Everience conçoit l’IA comme un outil d’augmentation des compétences humaines et non comme un substitut. Le groupe parle ainsi de relation symbiotique entre l’humain et la technologie. Pour favoriser l’appropriation des usages et le dialogue entre les experts technologiques et les métiers dans une optique de co-innovation, Everience vient de mettre sur pieds la Symbiotic Academy. Structurée sous forme associative, cette organisation ouverte aux collaborateurs du groupe, mais aussi à ses clients et partenaires, a vocation à devenir un hub d’apprentissage, d’expérimentation et de partage autour de l’IA et de la donnée.

Dans le cadre de sa feuille de route « symbiotic by design », Everience prévoit plus de 100 recrutements dédiés en 2026, répartis sur l’ensemble de ses lignes d’expertise. Groupe de 4.000 salariés réalisant près de 300 M€ (prévisionnel pour l’exercice 2025 clos le 31 décembre, en croissance de 6 %), Everience s’est fixé pour objectif d’ici à 5 ans de franchir le cap des 500 M€ de chiffre d’affaires.