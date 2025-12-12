La start-up cloud suédoise Evroc conclut une alliance à long terme avec l’éditeur open source allemand Suse pour proposer une solution européenne souveraine d’hébergement, de gestion et de sécurisation des services cloud en début 2026. 

Plus en détails, l’offre des deux membres d’Eurostack est basée sur les datacenters en construction et les infrastructures cloud d’Evroc, combinée aux OS Linux Enterprise et Micro ainsi qu’à la distribution Kubernetes Rancher Prime de Suse. La solution s’aligne sur le Cloud Sovereignty Framework de la Commission européenne.

« L’expertise reconnue de SUSE dans l’open source d’entreprise, combinée à l’infrastructure cloud éprouvée d’evroc, fournira une solution sans équivalent aux organisations soucieuses de contrôler et de sécuriser leurs actifs numériques », se félicite James Collis, vice-président des partenariats chez Evroc, dans un communiqué. Fondée par Mattias Astrom, Evroc est basée à Stockholm, avec des bureaux de développement à Sophia-Antipolis et à Londres. La start-up dispose de datacenters redondants et d’infrastructures IA à Stockholm, Paris et Francfort. Elle entend ériger un centre de données souverain de 96 MW et 50.000 GPU, entièrement dédié à l’IA, à Sophia-Antipolis.

« Le partenariat avec evroc représente une avancée majeure dans notre engagement continu à proposer à nos clients tout un panel de solutions ouvertes, interopérables et sécurisées », souligne Frank Feldmann, directeur de la stratégie chez Suse. « C’est la seule offre du marché où nos capacités sont exclusivement combinées avec Suse Sovereign Premium Support ».

