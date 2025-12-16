ServiceNow serait sur le point de racheter l’éditeur israélo-californien en cybersécurité pour 7,1 milliards de dollars, selon l’agence Bloomberg.

Fondée en 2016, la société Armis a levé 435 millions de dollars le mois dernier lors d’un tour de table qui l’a valorisée à 6,1 milliards de dollars. L’éditeur affirme avoir dépassé les 300 millions de dollars de revenus annuels récurrents depuis août dernier. Son logiciel surveille 24h/24 les éléments de l’infrastructure technologique de ses clients. Il combine cette fonctionnalité avec une évaluation automatisée des risques et une détection des vulnérabilités pour aider les équipes IT à réduire les risques pesant sur le système, à appliquer les politiques de sécurité et à bloquer les menaces avant qu’elles n’affectent les opérations.

Armis compte parmi ses clients de grandes entreprises telles que Colgate Palmolive, la poste étatsunienne, Docusign ou encore Mondelez. La société préparait encore son introduction en bourse le mois dernier.

Quant à ServiceNow, elle a déjà annoncé l’acquisition de Veza en ce début décembre 2025 et l’intégration de sa technologie. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués mais un article publié par The Information estimait le montant de l’acquisition par ServiceNow à « au moins » 1 milliard de dollars.