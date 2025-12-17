L’éditeur californien de logiciels de CRM Freshworks rachète l’éditeur FireHydrant de logiciels de gestion des incidents. Objectif : créer une solution ServiceOps unifiée, boostée à l’IA.

Selon les termes du communiqué, « la solution combinée est conçue pour apporter une visibilité sur les dépendances technologiques et de service, une réponse plus rapide aux incidents, avec des flux de travail guidés par l’IA, et une gestion informatique proactive en identifiant les modèles récurrents pour prévenir les incidents futurs ».

« Nous pensons que la technologie FireHydrant contribuera à notre vision d’unifier les expériences informatiques et des employés, où la gestion des services, des actifs et des opérations converge avec l’IA pour assurer la continuité des activités et l’efficacité », commente Dennis Woodside, le PDG et président de Freshworks.

Fondée en 2018 par Robert Ross et Dylan Nielsen, FireHydrant s’est donnée pour mission de gérer les astreintes, la réponse aux incidents et leur analyse rétrospective. L’entreprise compte Palo Alto Networks, BP et Qlik parmi ses clients.

L’acquisition devrait être finalisée au cours du premier trimestre fiscal 2026 de Freshworks, sous réserve des autorisations d’usage. Les termes financiers de la transaction n’ont pas été divulgué