L’intégrateur open source Smile noue un partenariat avec l’allemand Nextcloud, éditeur d’une plateforme sécurisée et open source de travail collaboratif. Objectif : proposer une alternative européenne aux solutions extra-européennes.

« Face aux défis que l’Europe rencontre en matière d’autonomie et de souveraineté, nous nous engageons à fournir des solutions numériques durables et opérationnelles pour le cloud, le développement logiciel, l’IA et les applications métier. Notre partenariat avec Nextcloud est une étape majeure pour concrétiser cet engagement, notamment pour bâtir l’environnement de travail de demain », déclare Jean-Philippe Balança, directeur du groupe Smile (à gauche sur la photo). « Cette collaboration favorise considérablement le déploiement d’outils de collaboration open source sécurisés en Europe », ajoute Frank Karlitschek, PDG et fondateur de Nextcloud (à droite sur la photo).

L’annonce précise que le groupe Smile se concentrera sur le déploiement à grande échelle de solutions Nextcloud sur le marché européen francophone. Il s’appuiera sur son expertise dans les projets d’entreprise à grande échelle et sur sa capacité à répondre aux exigences strictes en matière de support souverain. « Smile s’engage à enrichir l’écosystème Nextcloud et à collaborer pour stimuler l’innovation, la croissance partagée et les avancées technologiques ».