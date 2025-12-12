Le groupe SPIE, spécialiste des services multi-techniques, annonce un accord pour l’acquisition de 93% du groupe de services numériques Artemys.

Artemys est spécialisé dans la conception, la gestion et la transformation des systèmes d’information de ses clients. Fort de 420 collaborateurs répartis dans 7 agences, le groupe parisien a généré une production d’environ 82 millions d’euros en 2024. Il compte un portefeuille diversifié de clients, notamment dans les secteurs des services financiers, de l’énergie et du luxe.

SPIE (9,9 Md€ de CA en 2024) emploie 55.000 collaborateurs. Cette acquisition lui permet de renforcer les expertises de sa filiale de services numériques SPIE ICS dans plusieurs domaines clés.

« Nous sommes heureux d’accueillir les équipes d’Artemys au sein de SPIE ICS », commente dans un communiqué Xavier Daubignard, directeur général de SPIE ICS. « Leur haut niveau d’expertise sur les infrastructures des systèmes d’information vient renforcer nos compétences dans la transformation numérique et nous permettra de proposer à nos clients des solutions encore plus performantes dans des domaines stratégiques tels que le cloud, la cybersécurité ou la data. »

Fondé en 1989 et d’abord connu sous le nom de Permis Informatique, le groupe avait racheté l’ESN Artemys Normandie en 2014, avant de se rebaptiser Artemys trois ans plus tard. En 2020, il avait ouvert son capital au fonds Andera Partners pour accélérer son développement.

« Aujourd’hui s’ouvre un nouveau chapitre enthousiasmant : aux côtés de SPIE ICS (France), nous allons continuer à grandir, innover et offrir à nos clients toujours plus de valeur ajoutée », déclare Boris Gunther, co-fondateur et directeur associé d’Artemys.

La finalisation de la transaction est prévue d’ici début 2026, sous réserve de l’approbation des autorités de la concurrence.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Dopé par une forte dynamique commerciale, Spie ICS revient à son niveau d’activité de 2019
Plusieurs faits marquants ont ponctué l’année 2021 pour Spie ICS : le retour à une dynamique de conquête commerciale forte, le rachat d’Infidis, la mise en œuvre du plan stratégique 2021-2025, l’affirmation de ses ambitions en...

Spie ICS ouvre le chantier de l’harmonisation de ses conventions collectives
La filiale de services numériques de Spie France a lancé le 23 septembre une information-consultation en vue de son rapprochement avec sa filiale de rang 2 Spie Infoservices. L’opération devrait prendre la forme d’une fusion-absorption...

Spie ICS relance sa croissance avec un nouveau plan stratégique et un projet de croissance externe
Avec l’arrivée de Xavier Daubignard en novembre à sa direction générale – en remplacement de Cédric Périer – une nouvelle ère s’est ouverte chez Spie ICS. « On est en train de revoir notre plan stratégique...

Les 10 actualités IT qui ont marqué l’année 2024
L’année 2024 a été un tournant pour le secteur IT, avec des bouleversements financiers, stratégiques et technologiques aux répercussions profondes. Entre acquisitions marquantes, pannes globales, innovations en IA et défis juridiques, l’écosystème numérique a traversé...

Fusion-absorption de Spie ICS : les organisations syndicales quittent la table des négociations
Les négociations sur l’harmonisation du statut des salariés de Spie ICS sont dans l’impasse. C’est le constat qu’ont fait aujourd’hui l’ensemble des organisations syndicales du groupe réunies en intersyndicale dans une lettre ouverte au directeur...