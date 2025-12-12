Le groupe SPIE, spécialiste des services multi-techniques, annonce un accord pour l’acquisition de 93% du groupe de services numériques Artemys.

Artemys est spécialisé dans la conception, la gestion et la transformation des systèmes d’information de ses clients. Fort de 420 collaborateurs répartis dans 7 agences, le groupe parisien a généré une production d’environ 82 millions d’euros en 2024. Il compte un portefeuille diversifié de clients, notamment dans les secteurs des services financiers, de l’énergie et du luxe.

SPIE (9,9 Md€ de CA en 2024) emploie 55.000 collaborateurs. Cette acquisition lui permet de renforcer les expertises de sa filiale de services numériques SPIE ICS dans plusieurs domaines clés.

« Nous sommes heureux d’accueillir les équipes d’Artemys au sein de SPIE ICS », commente dans un communiqué Xavier Daubignard, directeur général de SPIE ICS. « Leur haut niveau d’expertise sur les infrastructures des systèmes d’information vient renforcer nos compétences dans la transformation numérique et nous permettra de proposer à nos clients des solutions encore plus performantes dans des domaines stratégiques tels que le cloud, la cybersécurité ou la data. »

Fondé en 1989 et d’abord connu sous le nom de Permis Informatique, le groupe avait racheté l’ESN Artemys Normandie en 2014, avant de se rebaptiser Artemys trois ans plus tard. En 2020, il avait ouvert son capital au fonds Andera Partners pour accélérer son développement.

« Aujourd’hui s’ouvre un nouveau chapitre enthousiasmant : aux côtés de SPIE ICS (France), nous allons continuer à grandir, innover et offrir à nos clients toujours plus de valeur ajoutée », déclare Boris Gunther, co-fondateur et directeur associé d’Artemys.

La finalisation de la transaction est prévue d’ici début 2026, sous réserve de l’approbation des autorités de la concurrence.