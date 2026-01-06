L’opérateur francilien cloud et fibre pour les entreprises a un nouvel actionnaire majoritaire aux Pays-Bas, d’après des informations obtenues par La Tribune. Le français Infravia Capital Partners – entré au capital de Celeste en 2019 – aurait cédé sa participation de 78% au fonds néerlandais DIF Capital Partners. Le gérant néerlandais a lui-même été racheté en 2023 par CVC Capital Partners, l’un des dix plus grands fonds de capital-investissement au monde, basé au Luxembourg.

Fondé et présidé par Nicolas Aubé (cf. photo) depuis 2001, Celeste a mené une dizaine d’acquisitions au cours des six dernières années, dont Pacwan, Ariane.Network, Option Service Télécom, Stella Telecom, BLHD, Oceanet Technology, Everko et Magic Online.

