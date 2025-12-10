Le cabinet de conseil en conception et ingénierie Arcadis annonce participer à la construction du plus grand campus IA en Europe : une dizaine de bâtiments sur 87 hectares, pour une capacité de 1,4 gigawatt.

Arcadis explique intervenir aux côtés de Black&White (mandataire, ingénierie des lots techniques) et RBA (architectes), pour la réalisation des études environnementales, l’estimation des coûts, la gestion de projet et la coordination technique de l’ensemble des parties prenantes, ainsi que pour la création des voiries et le raccordement aux différents réseaux. Le cabinet souligne devoir respecter un calendrier serré, avec une première tranche à livrer en 2028 et la totalité en 2033.

« Le projet mobilise pas moins d’une quarantaine de personnes au sein de nos équipes », commente Hady Aboujaoude, directeur de l’activité datacenter design & engineering d’Arcadis, dans un communiqué.

Le début de la construction de ce campus est prévu dès l’an prochain à Fouju, en Seine-et-Marne (77). Le village compte 630 habitant·e·s dont plusieurs s’inquiètent du gigantisme de ce projet à 50 milliards d’euros et de l’ouverture de la France aux capitaux étrangers, au nom de la souveraineté. « Ces investissements colossaux trouveront-ils de réels débouchés ? », interroge également un article publié dans Le Nouvel Obs en novembre dernier.

Pour mémoire, suite aux accords de coopération en matière d’IA signés à Paris en janvier 2025, une joint-venture a été créée avec l’ambition de construire le plus grand campus d’IA d’Europe, Campus IA. L’initiative est d’abord portée par le fonds d’investissement des Emirats Arabes Unis MGX, accompagné de la banque publique d’investissement Bpifrance, de Mistral AI et de Nvidia, spécialistes français et étatsunien de l’IA.