Le cabinet de conseil en conception et ingénierie Arcadis annonce participer à la construction du plus grand campus IA en Europe : une dizaine de bâtiments sur 87 hectares, pour une capacité de 1,4 gigawatt. 

Arcadis explique intervenir aux côtés de Black&White (mandataire, ingénierie des lots techniques) et RBA (architectes), pour la réalisation des études environnementales, l’estimation des coûts, la gestion de projet et la coordination technique de l’ensemble des parties prenantes, ainsi que pour la création des voiries et le raccordement aux différents réseaux. Le cabinet souligne devoir respecter un calendrier serré, avec une première tranche à livrer en 2028 et la totalité en 2033.

« Le projet mobilise pas moins d’une quarantaine de personnes au sein de nos équipes », commente Hady Aboujaoude, directeur de l’activité datacenter design & engineering d’Arcadis, dans un communiqué.

Le début de la construction de ce campus est prévu dès l’an prochain à Fouju, en Seine-et-Marne (77). Le village compte 630 habitant·e·s dont plusieurs s’inquiètent du gigantisme de ce projet à 50 milliards d’euros et de l’ouverture de la France aux capitaux étrangers, au nom de la souveraineté. « Ces investissements colossaux trouveront-ils de réels débouchés ? », interroge également un article publié dans Le Nouvel Obs en novembre dernier.

Pour mémoire, suite aux accords de coopération en matière d’IA signés à Paris en janvier 2025, une joint-venture a été créée avec l’ambition de construire le plus grand campus d’IA d’Europe, Campus IA. L’initiative est d’abord portée par le fonds d’investissement des Emirats Arabes Unis MGX, accompagné de la banque publique d’investissement Bpifrance, de Mistral AI et de Nvidia, spécialistes français et étatsunien de l’IA.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Les régions Bretagne et Pays de la Loire rejoignent le Campus Cyber
Alors que le Campus Cyber, lieu totem qui rassemblera les principaux acteurs nationaux et internationaux de la cybersécurité, s’apprête à ouvrir en février à La Défense, le projet de l’étendre avec un réseau de campus...

Telehouse débute la construction d’un nouveau datacenter sur le campus de Magny-les-Hameaux dans les Yvelines
Paris, le 15 septembre 2022 – Telehouse, leader et pionnier des Datacenters, spécialiste des solutions d’hébergement informatique à forte connectivité en Europe, annonce le début des travaux de construction de son deuxième datacenter sur le...

La France, terre d’accueil… de centres de données
Selon une étude menée par Arcadis, la France figure à la neuvième position du Top 10 des pays où il fait bon installer un data center. La société d’ingénierie et de conseil basée aux Pays-Bas...

SNOM annonce sa participation à l’édition 2024 de l’, Integrated Systems Europe (ISE)
Derniers développements dans l’intégration de l’infrastructure de communication et des composants KNX, une toute nouvelle gamme de produits pour l’industrie hôtelière et une première mondiale dans le portefeuille d’équipements – les points forts de Snom....

Le Campus Cyber Nouvelle-Aquitaine fait le choix de la solution Altospam
Altospam, pionnier et acteur historique de la cybersécurité en France, spécialisé dans la lutte contre le spam, le phishing et les ransomwares, voit l’excellence de sa solution reconnue en étant sélectionné pour protéger les environnements de...