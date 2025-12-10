Comme chaque année depuis 2019, le CErcle des Femmes de la CYberSécurité (CEFCYS) organise les Trophées de la femme cyber pour récompenser 18 femmes du secteur en France et dans le monde.
Voici les lauréates de cette année 2025 :
Direction Exécutive ou Entrepreneure :
France : Odile Duthil
Monde : Jane Frankland
Professionnelle de la Cyber :
France : Katarzyna Kapusta-Dedieu
Monde : Ana-Isabel Llacayo
Métiers en support de la Cyber :
France : Mélissa Perie-Betton
Monde : Claudia Da Costa Bonard De Carvalho
Femme Cyber Etudiante :
France : Ghaydaa Gad
Monde : Tjitske Koster
Femme Cyber Espoir :
France : Sonia Rayan Ghaib
Monde : Vlada Strazdina
Femme Cyber Chercheuse :
France : Catuscia Palamidessi
Monde : Laila Fetjah
Femme Cyber dans la Défense et la sécurité :
France : Johanna Brousse
Monde : Izabella Albrycht
Femme Numérique de l’année :
France : Laetitia Pfeiffer
Monde : Djalila Rahali
Coup de cœur du jury : Chloé Pelle
Coup de cœur du CEFCYS : Sophie Baudin
Fondé en 2016, le CEFCYS vise à favoriser la parité dans le domaine de la cybersécurité. On est encore loin du compte : les femmes ne représentent que 22% des effectifs mondiaux en cybersécurité, selon une étude publiée en 2025 par ISC2.
Cette édition a été marrainée par Aurore Bergé, Ministre française déléguée chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, et Clara Chappaz, ancienne Ministre française déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique.