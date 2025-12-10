Comme chaque année depuis 2019, le CErcle des Femmes de la CYberSécurité (CEFCYS) organise les Trophées de la femme cyber pour récompenser 18 femmes du secteur en France et dans le monde.

Voici les lauréates de cette année 2025 :

Direction Exécutive ou Entrepreneure :

France : Odile Duthil

Monde : Jane Frankland

Professionnelle de la Cyber :

France : Katarzyna Kapusta-Dedieu

Monde : Ana-Isabel Llacayo

Métiers en support de la Cyber :

France : Mélissa Perie-Betton

Monde : Claudia Da Costa Bonard De Carvalho

Femme Cyber Etudiante :

France : Ghaydaa Gad

Monde : Tjitske Koster

Femme Cyber Espoir :

France : Sonia Rayan Ghaib

Monde : Vlada Strazdina

Femme Cyber Chercheuse :

France : Catuscia Palamidessi

Monde : Laila Fetjah

Femme Cyber dans la Défense et la sécurité :

France : Johanna Brousse

Monde : Izabella Albrycht

Femme Numérique de l’année :

France : Laetitia Pfeiffer

Monde : Djalila Rahali

Coup de cœur du jury : Chloé Pelle

Coup de cœur du CEFCYS : Sophie Baudin

Fondé en 2016, le CEFCYS vise à favoriser la parité dans le domaine de la cybersécurité. On est encore loin du compte : les femmes ne représentent que 22% des effectifs mondiaux en cybersécurité, selon une étude publiée en 2025 par ISC2.

Cette édition a été marrainée par Aurore Bergé, Ministre française déléguée chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, et Clara Chappaz, ancienne Ministre française déléguée chargée de l’intelligence artificielle et du numérique.