S3NS, la filiale de Thales partenaire de Google Cloud, obtient la qualification SecNumCloud 3.2 pour son « cloud de confiance » Premi3ns. Cette qualification représente le plus haut standard français en matière d’infrastructure cloud sécurisée. Lors de sa création en 2022, l’entreprise avait promis la qualification de son offre dans les trois ans. Elle avait lancé son processus de qualification (jalon « J0 ») en juillet 2024.

Premi3ns, opérée exclusivement par des équipes françaises dans des datacenters hexagonaux, respecte ce calendrier et propose des services d’Infrastructure-as-a-Service (IaaS), de Containers as a Service (CaaS) et de Platform-as-a-Service (PaaS). L’offre est hébergée dans 3 datacenters en région parisienne. Les mises à jour passent par une zone de quarantaine analysée par S3NS.

« Ce cloud qualifié SecNumCloud 3.2 propose une offre de services équivalente à celle des clouds publics les plus avancés », commente dans un communiqué Christophe Salomon, Directeur général adjoint chez Thales. « Premi3ns permettra ainsi à ses clients d’innover, d’optimiser, de se transformer en toute confiance et sécurité sur leurs périmètres sensibles. »

Dans le détail, l’offre reprend les grandes briques technologiques de Google Cloud, comme Compute Engine pour la gestion des machines virtuelles, Cloud Storage pour le stockage d’objets et Cloud SQL pour les bases de données relationnelles. Elle intègre aussi Kubernetes pour la conteneurisation et BigQuery pour les entrepôts de données. Des ajouts, notamment sur la partie IA générative (Vertex AI), sont prévus prochainement.

Déjà en phase early adopters » depuis des mois, Premi3ns compte une trentaine de pionniers : MGEN, Matmut, AGPM (assurances), Birdz, filiale de Veolia (industrie), Qonto, BConnect (finance), Club Med (services). EDF l’a sélectionnée pour ses données stratégiques. Thales l’utilise à la fois pour son SI interne et ses développements d’ingénierie.

Bleu, l’offre alternative d’Orange et Capgemini basées sur les services Cloud Microsoft, engrange aussi ses premières signatures. Elle a également été adoptée par EDF dans le cadre de sa stratégie de cloud hybride. Dassault Aviation a annoncé cette semaine avoir choisi Bleu pour renforcer ses capacités de collaboration numérique. Bleu a validé en novembre le jalonJ1 de sa qualification SecNumCloud 3.2 et espère décrocher à son tour dans les prochains mois le précieux visa.