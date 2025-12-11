Gilles d’Aramon, qui dirigeait la division partenaires de Microsoft en France depuis janvier 2022, ne fait plus partie de l’organigramme de la filiale française depuis cet été. Officiellement, il n’a pas de remplaçant car la division partenaires a été « réintégrée aux segments », selon le jargon maison. A priori, c’est à Marie-Noelle Muller-Pernodet, en tant que directrice de l’entité petites et moyennes entreprises pour la France et le Benelux, que revient la supervision du channel sur le segment des PME. Sur le segment grands comptes, le pilotage des partenaires est dévolu à Diarmid Thomson, actuel directeur général des ventes grands comptes pour l’Asie (photo), qui prend la direction des ventes grands compte France Benelux à partir du 1er janvier.

Gilles d’Aramon avait rejoint le comité exécutif de Microsoft France en septembre 2020 en tant que patron de l’entité Small, Medium and Corporate Business. À partir de janvier 2022, il avait succédé à Agnès Van de Walle à la direction de la division partenaires avec le titre de directeur général de Global Partner Solutions France.

Son départ s’inscrit vraisemblablement dans le plan de réduction de 10 % de son effectif que Microsoft France a annoncé en septembre dernier. Une réduction d’effectif qui a particulièrement impacté les équipes partenaires, notent ceux-ci.

Au passage, le comité exécutif avait été sensiblement remanié, avec notamment les départs de Come Perpere, directeur du développement durable (non remplacé), d’Anton Carniaux, directeur des affaires publiques et juridiques (non remplacé), de Fabienne Matifas, directrice des ressources humaines (remplacée par Amandine Aury), de Fabrice Kermogant, directeur des grands comptes (remplacé par Charles Calestroupat), et d’Eduardo Parente, directeur de l’entité Solutions.

