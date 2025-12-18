L’ESN franco-belge Econocom lance une plateforme en ligne d’achat de matériel numérique reconditionné à destination des entreprises : shop.econocomfactory.com. Le reconditionnement et le contrôle des équipements IT est effectué dans une usine à Saint-Mathieu-de-Tréviers, près de Montpellier.

L’Ademe et l’association GreenIT le martèlent depuis des années : il est important d’allonger la durée de vie des équipements car leur fabrication est responsable à 80% des émissions de carbone du secteur IT. En 2025, le numérique dans le monde émet autant de gaz à effet de serre (GES) que 5,5 fois la France et produit 1.932 millions de tonnes équivalent CO2.

En outre, la directive européenne CSRD incite fortement au réemploi les directions d’entreprises qui ne seraient pas sensibles à l’urgence climatique.

Mathilde Saint-Pol (cf. photo), la présidente d’Econocom Factory, ex-Sofi Groupe racheté par Econocom en 2022, a tenu à souligner dans un communiqué que « chaque commande devient un signal tangible de la trajectoire bas-carbone d’une entreprise ».

La boutique en ligne propose des ordinateurs de bureau et portables Mac et Windows, des smartphones, des tablettes, des écrans et des accessoires provenant de plusieurs marques, ainsi que du SAV, des garanties étendues, un service de livraison rapide, de la traçabilité et des options de personnalisation selon les usages métiers.