L’ESN franco-belge Econocom lance une plateforme en ligne d’achat de matériel numérique reconditionné à destination des entreprises : shop.econocomfactory.com. Le reconditionnement et le contrôle des équipements IT est effectué dans une usine à Saint-Mathieu-de-Tréviers, près de Montpellier.

L’Ademe et l’association GreenIT le martèlent depuis des années : il est important d’allonger la durée de vie des équipements car leur fabrication est responsable à 80% des émissions de carbone du secteur IT. En 2025, le numérique dans le monde émet autant de gaz à effet de serre (GES) que 5,5 fois la France et produit 1.932 millions de tonnes équivalent CO2.

En outre, la directive européenne CSRD incite fortement au réemploi les directions d’entreprises qui ne seraient pas sensibles à l’urgence climatique.

Mathilde Saint-Pol (cf. photo), la présidente d’Econocom Factory, ex-Sofi Groupe racheté par Econocom en 2022, a tenu à souligner dans un communiqué que « chaque commande devient un signal tangible de la trajectoire bas-carbone d’une entreprise ».

La boutique en ligne propose des ordinateurs de bureau et portables Mac et Windows, des smartphones, des tablettes, des écrans et des accessoires provenant de plusieurs marques, ainsi que du SAV, des garanties étendues, un service de livraison rapide, de la traçabilité et des options de personnalisation selon les usages métiers.

Nos lecteurs ont lu ensuite


Comment le matériel iT reconditionné s’impose dans les politiques achat des entreprises
Se détourner d’un système informatique neuf et lui préférer du matériel reconditionné : voilà le pari judicieux que font de plus en plus de professionnels. Des coûts plus avantageux, un service après-vente imparable, et une fiabilité...

Econocom-Osiatis dévoile son nouvel organigramme
À défaut de fusionner, Econocom et Osiatis viennent d’entamer leur intégration fonctionnelle avec l’annonce cette semaine d’une nouvelle organisation mêlant plus intimement les deux sociétés....

Le leasing : solution écologique et économique de gestion de parc IT
Par Sébastien REVERDY chez Betoobe – Connexing   Dans le paysage commercial en constante évolution, la prise de décision concernant l’acquisition de matériel informatique revêt une importance cruciale pour les entreprises. L’une des questions qui...

Reconditionné : Econocom rachète Smaaart
Le reconditionneur de smartphones et tablettes Smaaart, marque de Sofi Groupe, passe dans le giron d’Econocom. Le groupe franco-belge spécialisé dans les services numériques a annoncé prendre une participation majoritaire au capital de Sofi Groupe....

Reconditionné : Econocom rachète Smaaart (Sofi Groupe)
L’entreprise européenne de services numériques Econocom prend une part majoritaire dans la société à mission Sofi Groupe – sa marque de téléphones portables d’occasion Smaaart, ses effectifs de 114 salarié·e·s et son usine montpelliéraine de...