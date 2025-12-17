Le spécialiste étatsunien de la sauvegarde Veeam finalise le rachat de Securiti.AI, un autre acteur étatsunien de la sécurité des données, reconnu en particulier dans le domaine de la Data Security Posture Management (DSPM).

Securiti devient une division de Veeam et son ancien PDG, Rehan Jalil, est nommé président de la sécurité et de l’IA chez Veeam. Les effectifs de Securiti – 600 personnes – rejoignent ceux de Veeam. La technologie de Securiti est intégrée à celle de Veeam pour former une plateforme unifiée.

«  A l’heure où les investissements consacrés à l’intelligence artificielle explosent, près de 90 % des initiatives menées par les entreprises échouent parce que les données qui alimentent l’IA ne sont pas fiables  », commente Anand Eswaran, CEO de Veeam, dans un communiqué. « Nous proposons aux entreprises la première plateforme capable de tout visualiser, de tout sécuriser et de tout récupérer d’un bout à l’autre de leur parc de données ».

D’un montant de 1,725 milliard de dollars, ce rachat est la plus importante acquisition de Veeam à ce jour.

