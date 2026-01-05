Microsoft a officialisé lundi l’acquisition d’Osmos, une plateforme d’ingénierie de données basée sur l’intelligence artificielle agentique, visant à simplifier les workflows complexes de préparation de données au sein de sa solution Microsoft Fabric.

Cette opération, annoncée par Bogdan Crivat, vice-président corporate d’Azure Data Analytics, s’inscrit dans l’extension de Fabric, plateforme unifiée de données et d’analyse. La promesse, en y intégrant la technologie Osmos, est d’aider les équipes de données à transformer plus rapidement leurs données brutes en ressources prêtes pour l’analyse et l’IA.

Fondée en 2019 à Seattle, Osmos est spécialisée dans l’automatisation du nettoyage, de la validation et de l’ingestion de données structurées ou non. L’entreprise était déjà partenaire de Microsoft avant le rachat. Son fondateur et PDG Kirat Pandya est lui-même un ancien de la firme de Redmond.

« En intégrant la technologie et l’équipe d’Osmos à Microsoft, nous avons l’opportunité d’accélérer ce que nous avons construit et de le proposer à un public beaucoup plus large, directement là où les clients exploitent déjà leurs plateformes de données », commente-t-il dans un communiqué.

La contrepartie de cette intégration sera l’abandon de certains produits, notamment des agents de données Osmos pour Databricks.

