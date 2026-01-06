L’opérateur d’infrastructures télécoms neutre ielo annonce la finalisation du déploiement de son réseau FTTO (Fiber To The Office) sur l’ensemble du territoire breton. Huit nouvelles agglomérations — Dinan, Guingamp, Lannion, Lorient, Morlaix, Quimper, Saint‑Brieuc et Vannes — rejoignent Rennes et Brest, portant à dix le nombre de pôles urbains désormais couverts dans la région.

Cette densification arrive à point nommé avec la fermeture progressive du réseau cuivre, avec déjà des extinctions effectives depuis mars 2025 à Vannes et au centre de Rennes. En parallèle, la couverture FTTH en Bretagne est passée de 18,4% à 78,2% entre 2018 et 2025, illustrant une forte dynamique de déploiement du Très Haut Débit pour le grand public.

Le réseau FTTO ielo couvre désormais plus de 160 000 établissements dans la région. Avec ce réseau dédié en propre, qu’il maîtrise de bout en bout, l’opérateur apporte une connectivité fibre très haut débit symétrique, assortie de niveaux d’engagement, de supervision et de maîtrise renforcés, répondant aux exigences critiques de ses clients.

« En densifiant notre réseau FTTO dans les principaux bassins économiques bretons, nous confortons notre position d’opérateur d’infrastructures fibres national exclusivement BtoB », commente dans un communiqué Arthur Fernandez, PDG de ielo. « Nous donnons ainsi aux entreprises, aux collectivités et à l’écosystème numérique régional les moyens de sécuriser leur connectivité, partout sur le territoire. »

À l’échelle nationale, ielo a déjà déployé son infrastructure dans plus de 3 000 communes. Son réseau achemine le trafic sur plus de 30.000 km de fibre optique.