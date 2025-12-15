Apple et Google se sont coordonnées pour publier des correctifs en urgence afin de combler de multiples vulnérabilités zero day en cours d’exploitation, dont deux failles critiques : CVE-2025-14174 et CVE-2025-43529. CVE-2025-14174 est une corruption de mémoire tandis que CVE-2025-43529 concerne WebKit, le moteur de rendu de Safari. Ces failles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, une élévation de privilèges et un déni de service à distance. En conséquence, Apple sort iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS Tahoe 26.2 et des nouvelles versions pour tvOS, watchOS et visionOS. Les anciens appareils reçoivent iOS 18.7.3. Les mises à jour sont distribuées à l’iPhone, iPad, Mac, Vision Pro, Apple TV, Apple Watch et Safari.

En outre, une mise à jour de Chrome Stable Channel corrige plusieurs failles de sécurité, dont une liée à des accès mémoire hors limites dans ANGLE, un projet open-source initié par Google qui permet de traduire des commandes WebGL en commandes natives.

Depuis le début de l’année 2025, Apple a corrigé neuf vulnérabilités exploitées dans la nature et Google huit vulnérabilités zero-day dans Chrome.