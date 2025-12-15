Apple et Google se sont coordonnées pour publier des correctifs en urgence afin de combler de multiples vulnérabilités zero day en cours d’exploitation, dont deux failles critiques : CVE-2025-14174 et CVE-2025-43529. CVE-2025-14174 est une corruption de mémoire tandis que CVE-2025-43529 concerne WebKit, le moteur de rendu de Safari. Ces failles permettent à un attaquant de provoquer une exécution de code arbitraire à distance, une élévation de privilèges et un déni de service à distance. En conséquence, Apple sort iOS 26.2, iPadOS 26.2, macOS Tahoe 26.2 et des nouvelles versions pour tvOS, watchOS et visionOS. Les anciens appareils reçoivent iOS 18.7.3. Les mises à jour sont distribuées à l’iPhone, iPad, Mac, Vision Pro, Apple TV, Apple Watch et Safari.

En outre, une mise à jour de Chrome Stable Channel corrige plusieurs failles de sécurité, dont une liée à des accès mémoire hors limites dans ANGLE, un projet open-source initié par Google qui permet de traduire des commandes WebGL en commandes natives.

Depuis le début de l’année 2025, Apple a corrigé neuf vulnérabilités exploitées dans la nature et Google huit vulnérabilités zero-day dans Chrome.

 

 

 

 

 

 

Nos lecteurs ont lu ensuite


Les failles zéro day: Quelles sont leurs conséquences sur la sécurité de votre messagerie ?
En cybersécurité, il est quasiment impossible de contrer certaines failles de sécurité. Parmi elles, les failles zéro day représentent une vulnérabilité logicielle non découverte ou non corrigée que les développeurs n’ont pas encore eu l’occasion...

Business high-tech : les actualités de l’été en un seul coup d’œil
Pour ceux qui rentrent de vacances, Channelnews vous propose un résumé des principaux titres de l’actualité du business high-tech durant les semaines 31, 32, 33 et 34 (du 30 juillet au 23 août)....

L’IA de Google Big Sleep découvre seule une faille Zero-Day
Les failles zero-day représentent l’un des défis les plus redoutables en matière de cybersécurité. Ces vulnérabilités inconnues des éditeurs et donc sans correctifs, offrent aux attaquants une opportunité pour infiltrer des systèmes avant que des...

Microsoft (Exchange) et Apple (iOS) victimes d’attaques zero-day
Déjà bien fournie, la liste des failles informatiques s’allonge. Des vulnérabilités importantes ont en effet été décelées dans Microsoft Exchange et  dans iOS, iPadOS et watchOS. La National Security Agency des États-Unis (CISA) a découvert...

Un groupement d’agences nationales de cybersécurité publie une liste des vulnérabilités les plus exploitées
Les autorités chargées de la cybersécurité aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande ont établi un top 15 des vulnérabilités les plus exploitées en 2021. Sans surprise, les principales cibles sont...