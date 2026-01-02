Plus de 100 partenaires de Bitdefender sur 600 se sont réunis à Paris le 20 novembre dernier à l’occasion de l’événement channel annuel de l’éditeur roumain de logiciels de sécurité. 

La souveraineté numérique a été au centre des discussions, avec un focus sur le partenariat stratégique entre Bitdefender et OVHcloud. Andrei Florescu, vice-président de Bitdefender, et Julien Levrard, RSSI d’OVHcloud, ont pris la parole conjointement à ce sujet.

Bitdefender affirme que le nombre de ses partenaires SOC est en hausse en France, porté par la demande accrue des entreprises pour des offres de détection, de réponse managée et de prévention avancée. « Plusieurs acteurs du marché, parmi lesquels NXO, France Cyber Défense, Antemeta, ITrust ou Apixit, s’inscrivent dans cette dynamique, appelée à s’élargir dans les mois à venir », précise un communiqué.

Bitdefender rappelle avoir lancé une solution de protection de la messagerie entièrement intégrée à sa plateforme GravityZone de détection et réponse étendue, suite à l’acquisition de l’irlandais Mesh Security en juin dernier. De plus, les modules PHASR et Compliance (conformité réglementaire) sont désormais déployables en mode stand-alone. Les partenaires peuvent ainsi cibler des entreprises déjà équipées d’autres solutions de sécurité. Pour mémoire, le module Compliance permet d’évaluer la conformité des postes et serveurs selon différents référentiels (ISO 27001, NIS2, DORA, RGPD). Il propose des recommandations opérationnelles pour atteindre les niveaux requis.

Bitdefender a également évoqué des annonces à venir au premier trimestre 2026 en matière d’éducation et de santé.

Neuf partenaires de BitDefender ont été distingués par des prix remis lors de cette soirée dédiée au channel :

Categorie 2025
Meilleure Croissance TDI Services
Meilleur Distributeur MSP RG System
Meilleure Performance DOM-TOM Infodom
Meilleur Starter Exaprobe
Meilleur Contributeur Business NXO France
Meilleur Lancement New Business Talc SI
Meilleure Dynamique Commerciale AntemetA
Meilleure Croissance MSP Séquence Informatique
Meilleure Synergie Commerciale Groupe FMI

