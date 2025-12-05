Cédric Falgas remplace Ilham Djehaich à la direction générale d’Altitude Infra THD. L’ex-directeur général de la division « Maintien à Domicile » de Bastide Médical rejoint également le comité de direction du groupe Altitude et reporte à Arnaud Van Troeyen, directeur général d’Altitude Infra. Ilham Djehaich demeure au sein du groupe et va y occuper un nouveau poste qui n’a pas été détaillé dans le communiqué.

Pour mémoire, Altitude Infra THD est l’entité en charge de la gestion des délégations de service public FTTH, de la contractualisation, du financement et de la commercialisation des Réseaux d’Initiatives Publiques (RIP).

Dans ses nouvelles fonctions, Cédric Falgas a pour mission « de renforcer et développer les liens avec les collectivités et les opérateurs commerciaux, d’accompagner l’accélération de la commercialisation des réseaux, de piloter la transition liée à la fermeture du réseau cuivre d’ici 2030 et d’accompagner l’émergence de nouveaux services et usages publics reposant sur l’infrastructure Très Haut Débit ».

« Son expérience au service des collectivités et des contrats publics sera un atout déterminant pour accompagner nos clients et nos délégants, soutenir nos équipes et renforcer nos partenariats », déclare Arnaud Van Troeyen. « Je tiens également à remercier chaleureusement Ilham pour son engagement et le travail accompli au cours des neuf dernières années, et lui souhaite autant de succès dans les nouvelles fonctions qu’elle exercera au sein du Groupe Altitude ».

Cédric Falgas est diplômé de HEC Paris.