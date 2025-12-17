Nutanix accélère sa mue de l’hyperconvergence vers une plateforme de cloud privé et hybride ouverte, où calcul et stockage cessent d’être mécaniquement liés. L’adossement aux baies externes Pure Storage recompose la pile de virtualisation autour d’une exploitation unifiée, de workloads critiques et de besoins data/IA plus exigeants.

En théorie, Nutanix ne fait plus d’hyperconvergence depuis des années et pousse bien davantage l’idée d’une plateforme cloud privée et hybride qui va bien au-delà d’une plateforme HCI.

En pratique, les choses sont un peu plus complexes parce qu’on ne se défait pas d’un historique et d’une image en un claquement de doigt ou une décision marketing. Et nombre de clients continuent d’approcher la solution Nutanix sous l’angle HCI même si son potentiel est bien plus étendu.

Parmi les actions récentes qui vont dans un sens diamétralement opposé à l’offre HCI d’origine, on a vu Nutanix s’ouvrir aux portfolios de serveurs Dell PowerEdge mais aussi aux baies externes Dell PowerFlex.

Une nouvelle forme d’hyperconvergence « désagrégée » qui s’ouvre désormais à davantage de partenaires.

En mai 2025, Nutanix et Pure Storage avaient annoncé leur intention de collaborer plus étroitement, bousculant encore un peu plus le dogme historique de l’hyperconvergence « tout en un ».

Sept mois plus tard, la promesse se matérialise avec une offre désormais disponible, pensée pour les DSI qui cherchent une voie de modernisation des VM dans un marché où le coût des licences et le verrouillage fournisseur redeviennent des préoccupations centrales.

La nouvelle proposition assemble Nutanix Cloud Infrastructure et le stockage FlashArray de Pure Storage pour constituer une pile de virtualisation complète, avec un accent mis sur les workloads critiques et les environnements gourmands en données, y compris ceux liés à l’IA.

Au-delà du discours, l’idée est simple. Désagréger ce que le HCI liait mécaniquement, afin de faire évoluer séparément calcul et stockage, tout en gardant une console d’exploitation unifiée côté Nutanix. Et permettre au passage aux clients Vmware vSAN de basculer sous Nutanix Cloud Infrastructure sans remettre en question leurs investissements matériels.

Un partenariat inattendu qui fait sens

Le pivot se joue sur l’intégration entre les clusters Nutanix et FlashArray via NVMe over TCP, déjà évoquée au moment de l’annonce du partenariat.

Dans le détail, chaque machine virtuelle Nutanix est associée à un volume FlashArray. On peut ainsi appliquer des services propres à la baie directement au niveau du disque virtuel, comme les snapshots et des politiques de qualité de service, sans effet de bord sur les VM voisines. C’est un choix d’architecture qui vise surtout à rendre le stockage externe davantage « VM centric » et donc plus proche des habitudes d’exploitation côté virtualisation.

Pour Nutanix, l’enjeu est aussi symbolique. Rajiv Ramaswami, son CEO, résumait en mai l’impensable d’hier devenu banal aujourd’hui, en expliquant qu’il n’aurait pas imaginé voir Pure et Nutanix travailler ensemble quelques années plus tôt.

Côté Pure Storage, le message consiste à capter les clients déjà équipés de FlashArray qui veulent moderniser leur couche de virtualisation sans repartir de zéro, et à l’inverse à proposer aux clients Nutanix un chemin vers un stockage externe plus massif que celui des nœuds HCI.

Une réponse à la crise de la virtualisation

Le timing n’est pas un hasard. Nutanix et Pure Storage décrivent un marché où les coûts de licences montent et où le verrouillage fournisseur pèse à nouveau sur les choix d’architecture. Un sujet bien évidemment alimenté par les tensions récurrentes autour de VMware depuis le rachat par Broadcom. Dans leur communiqué de mai, Nutanix et Pure citaient une projection attribuée à Gartner, selon laquelle la pression sur les coûts pousserait une large part des clients VMware à migrer une partie significative de leurs workloads d’ici 2028.

Cette alliance peut ainsi être perçue comme un moyen de moderniser son infrastructure (ouverture vers Kubernetes, nouveaux scénarios hybrides, intégration des workloads IA) et de s’affranchir de Vmware en préservant des investissements existants. Elle offre un chemin technique de migration mais s’accompagne inévitablement de défis autour des compétences internes (et donc de formation et d’accompagnement au changement) et d’implémentation de bonnes pratiques adaptées à l’univers Nutanix.

Dans un marché des alternatives Vmware plus concurrentiel que jamais (Nutanix, Red Hat, Proxmox, Vates…), Nutanix compte sur son ouverture et sur la simplicité reconnue de sa plateforme pour séduire des DSI en quête de trajectoires de sortie crédibles et soutenables opérationnellement.