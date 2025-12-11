Le spécialiste de la tierce maintenance informatique Evernex acquiert Sunrise Technologies, un fournisseur marocain de services de maintenance de centres de données. Fondé en 2014 à Casablanca, Sunrise Technologies est un expert dans les technologies de virtualisation et les systèmes de stockage complexes basés sur IBM.

Le Maroc abritait déjà l’un des trois centres de services partagés mondiaux (SSC) d’Evernex depuis 2022. Ce rachat renforce la présence du groupe en Afrique du nord.

« Le Maroc est un marché clé pour nous, à la fois en tant que plateforme opérationnelle stratégique et marché en croissance pour la maintenance des centres de données. L’expertise technique, l’empreinte locale et les solides relations clients de Sunrise nous permettront d’offrir une valeur encore plus grande à nos clients dans la région EMEA », commente Stanislas Pilot, le CEO d’Evernex (cf. photo). « L’intégration de Sunrise Technologies vise à améliorer le service desk local et les capacités d’ingénierie d’Evernex, augmentant ainsi sa couverture technologique et assurant un niveau de service de maintenance encore plus élevé », souligne le communiqué.

Cette acquisition marque la huitième opération de croissance externe d’Evernex depuis sa cession au fonds d’investissement londonien 3i en 2019.

