Alexandre Pierrin-Neron rejoint l’entreprise californienne de cybersécurité SentinelOne au poste de VP Sales Manager France. Charge à lui d’encadrer les équipes, de mener les recrutements nécessaires et de déployer des stratégies commerciales pertinentes pour développer les comptes existants et en acquérir de nouveaux dans l’Hexagone.

Pour mener cette mission à bien, il dispose de plus de 25 ans d’expérience dans la direction des ventes. Il a supervisé les équipes commerciales EMEA et APJ de BMC Software. Il a également exercé des postes de direction chez Lacework et Cybereason en Europe. Il a aussi eu la responsabilité de comptes internationaux chez Cisco et HP, ainsi que de comptes régionaux pour des acteurs émergents de la cybersécurité.

« En tant que membre du CLUSIF (le Club de la sécurité de l’information français), je suis au plus près des enjeux et des défis auxquels sont confrontées les entreprises françaises. Je suis donc particulièrement déterminé à porter l’ambition de SentinelOne en France et à accompagner nos clients dans le renforcement de leur posture de sécurité », déclare Alexandre Pierrin-Neron dans un communiqué.